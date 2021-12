Alcaldía de Cartagena no permitirá desembarque de crucero con casos COVID

En diálogo con Gustavo Gómez en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, William Dau, confirmó que no permitirá el desembarque de pasajeros del crucero Seven Seas Mariner, embarcación en donde se reportaron siete casos confirmados de COVID-19.

La decisión se debe principalmente a que las autoridades desconocen si los contagiados tienen la variante ómicron que ya hace presencia en esta capital.

“Tomamos la determinación de no dejar bajar a los pasajeros principalmente porque no sabemos si alguno de los pasajeros contagiados viene con la variante ómicrón y aunque no es que sea más peligroso, sabemos que se propaga más rápido. En vista de que se confirmó que hay siete casos, pero no sabemos si son Ómicron decidimos no dejarlos desembarcar. No puedo poner la salud de los cartageneros en riesgo”, confirmó Dau.

El Seven Seas Mariner llegó a la ciudad de Cartagena sobre las 07:00 de la mañana de este miércoles 22 de diciembre.

Una vez llegó el barco, tal y como se había anunciado, se hizo una evaluación del riesgo epidemiológico, y se tomó la decisión de no dejar bajar a pasajeros y tripulantes.

Los pasajeros del crucero están estables y ninguno requirió traslado a centro hospitalario. También se corroboró que toda la tripulación y los pasajeros se encuentran vacunados con esquemas completos.