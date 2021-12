Establecimientos en Pereira no aceptan personas con dosis única de Pfizer

Son cientos de personas vacunadas con Pfizer las que se han visto afectadas desde que inició la exigencia del carné de vacunación con esquema completo de inmunización para ingresar a eventos públicos y establecimientos de entretenimiento.

Es el caso de Juan José Franco, un ciudadano que recibió su primera dosis de dicha farmacéutica, sin embargo, durante el tiempo de espera para la segunda dosis se contagió de COVID-19 y, 90 días más tarde, cuando se acercó a un punto de vacunación para la segunda dosis, le aseguraron que debido al contagio sólo necesitaba una vacuna.

Sin embargo, asegura que tiene inconvenientes para entrar a eventos y establecimientos por tener solo una dosis en su carné de vacunación.

Lea también: Familiares de risaraldenses detenidos en China piden su repatriación.

"Faltando una semana para que me aplicaran la segunda dosis, me dio covid. Esperé más de 90 días y el 4 de octubre me presenté para la segunda dosis, hice fila desde las 4 de la mañana y alrededor de las 9:30 a. m. me atendieron, pero cuando ya me iban a aplicar la vacuna me dijeron que no era apto porque ya tenía una dosis y me había dado covid, entonces me escribieron con un lápiz en el carné 'dosis única' y me despacharon. En este momento me estoy viendo muy afectado porque no me dejan entrar a ningún sitio si no tengo dos dosis en el certificado", aseguró Juan José.

Desde la Secretaría de Salud le aseguraron a Caracol Radio que son los lineamientos del Ministerio de Salud que si una persona que tiene entre 18 y 60 años, no sufre enfermedades y ya tuvo covid, solo reciba una dosis de la vacuna de Pfizer. Además, señalan que el inconveniente con este tipo de personas se debe a la falta de conocimiento de los lineamientos por parte de las personas encargadas de los ingresos en los lugares públicos.