Familiares de risaraldenses detenidos en China piden su repatriación

Hace unos días los familiares de las personas que están privadas de la libertad hicieron un plantón en la plaza de bolívar donde por medio de arengas y pancartas contaban la situación y las condiciones que viven sus llegados detenidos en este país asiático.

Amparo Gutiérrez, madre de Juan Carlos Giraldo, quien se encuentra detenido desde el mes de febrero de 2019 en China, manifestó que desde iniciada la pandemia no se les ha permitido la comunicación por las restricciones que en los centros carcelarios se manejan, por lo que no pueden conocer las condiciones ni el estado de salud de sus familiares.

"Desde que empezó la pandemia he hablado con mi hijo tres veces únicamente. Él no sabe cuál es la situación de él, si está condenado o no, porque no entiende ya que no está con personas colombianas sino personas de allá, no lo dejan llamar ni recibir llamadas y nadie puede entrar allá porque necesitan un traductor", detalló.

Expresó además que son pésimas las condiciones bajo las que se encuentran los detenidos pues no reciben alimentación adecuada ni atención en salud, su hijo perdió la visión tras sufrir un accidente mientras realizaba las labores que en la cárcel le asignan y no recibió ayuda ni tratamiento.

"El trato es que tienen que trabajar, no tienen descanso. La comida es muy mala, al principio me decía que les echaban cosas amargas o picantes como si fuera un castigo. Ellos no tienen ratos de esparcimiento, siempre tienen que trabajar", indicó.

Amparó relató que muchas personas deben trabajar desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche, sin espacios de descanso y una sola alimentación al día por lo que muchos de los detenidos están enfermos e incluso algunos han fallecido y sus familias siguen esperando la repatriación de sus restos.

"Como que todos, con todos lo que hablamos están enfermos, hasta el esposo de una de las señoras ya falleció y no le han entregado ni las cenizas. Que los manden para que cumplan la pena en una reclusión de acá que al menos pueda la familia estar pendiente de ellos", detalló.

La principal petición de estas personas es que se cumpla el tratado de repatriación que firmó el presidente Duque con el gobierno de China para que sus familiares puedan retornar y cumplir sus penas en Colombia.

Es importante resaltar que en China actualmente hay cerca de 179 colombianos detenidos de los cuales 98 son oriundos de diferentes municipios del Eje Cafetero.