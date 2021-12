Cuatro muertes en vías del Huila en lo corrido del fin de año. /

Instituto de Transportes y Tránsito del departamento del Huila dio a conocer los resultados de los controles realizados durante la temporada del mes de diciembre. A la fecha se han movilizado 339.299 vehículos, con un aumento de 72.474, equivalente al 27% con respecto al año anterior.

Entre las Infracciones más recurrentes durante estos días por los actores viales del departamento, se destacan: no portar licencia de conducción, no acatar normas establecidas en el código de tránsito, no tener revisión técnico mecánica, no haber obtenido licencia de conducción, no portar seguro obligatorio y conducir bajo los efectos del alcohol.

Junto a estas cifras, las autoridades también afirmaron que se continuarán con los operativos de control durante el mes de diciembre.

De igual manera, el próximo 24 de diciembre, en el peaje de Neiva – Bogotá, se estarán realizando controles y campañas de prevención vial, por parte de las autoridades de tránsito para garantizar una movilidad segura durante todo este mes.