Desactivan 17 explosivos que ponían en riesgo a la comunidad en Florencia

Un total de 17 artefactos explosivos improvisados fueron ubicados y neutralizados en el centro poblado El Pará, corregimiento San Pedro, en zona rural de Florencia, Caquetá. La operación fue adelantada por tropas de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional, tras recibir información sobre la presencia de material peligroso en una vivienda del sector.

Según información preliminar de inteligencia, los explosivos pertenecerían a la estructura residual Rodrigo Cadete, vinculada a las disidencias de las antiguas Farc que operan en esta región. Este grupo armado organizado recurre al uso indiscriminado de artefactos explosivos para intimidar a la población y atacar a la Fuerza Pública. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones representan una grave amenaza para la seguridad del territorio.

Según el Brigadier General Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la Décima Segunda Brigada, expreso que “la comunidad alertara oportunamente sobre movimientos sospechosos en una vivienda en remodelación. Especialistas antiexplosivos acudieron al lugar y activaron de inmediato los protocolos de seguridad, estableciendo perímetros de protección y aplicando contramedidas electrónicas”.

Los artefactos fueron retirados de manera controlada y trasladados a un sitio seguro, donde se realizó su destrucción mediante el método de contracarga, bajo estrictas medidas técnicas. Las autoridades destacaron que la zona intervenida es de alta circulación y está rodeada de viviendas campesinas dedicadas al cultivo de plátano y café.