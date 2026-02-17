Campesinos de San Agustín protestan por abandono de vías terciarias

Neiva

Campesinos, comunidades indígenas y representantes de distintas asociaciones se concentraron en la plaza cívica de San Agustín para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con el mantenimiento de las vías terciarias. Según los manifestantes, el deterioro de estas carreteras ha afectado gravemente la movilidad y la economía rural. Señalan que la falta de intervención por parte de la administración municipal y departamental los llevó a organizar una protesta pacífica.

De acuerdo con los voceros, en el municipio existen aproximadamente 1.800 kilómetros de vías terciarias en mal estado. Destacan que San Agustín es uno de los municipios más extensos del departamento del Huila y el que cuenta con mayor red rural. Los campesinos afirman que, ante la falta de apoyo oficial, han tenido que asumir gastos como combustible para maquinaria y compra de balastro. También denuncian la falta de legalización de minas de material, lo que agrava la problemática.

Según Rene Gómez, líder comunitario, comentó que “los manifestantes advierten además sobre el cierre de una mina de arena que abastece a municipios como San José de Isnos, Palestina y Pitalito. A esta situación se suman dificultades en el sector educativo, como la falta de transporte escolar y denuncias sobre deficiencias en la alimentación de estudiantes bajo la jornada única. Los líderes comunitarios consideran que existe negligencia administrativa y reclaman mayor presencia institucional”.

La jornada de protesta reunió a cerca de mil personas, quienes permanecieron durante horas bajo el sol a la espera de la llegada del alcalde para instalar una mesa de diálogo. Los asistentes manifestaron inconformidad por la falta de acompañamiento logístico y atención oportuna. Advirtieron que, de no lograrse acuerdos satisfactorios, podrían adelantar nuevas acciones, entre ellas el bloqueo del cruce vial que conecta con la Ruta 45.