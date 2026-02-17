Más de 40.000 trabajadores en Neiva dependen del salario mínimo, según CUT Huila

Imagen de referencia. Según la CUT Huila, más de 40.000 trabajadores en Neiva devengan salario mínimo y cerca de 300.000 personas en el departamento se beneficiarían del aumento.

Luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba el incremento del salario mínimo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Huila anunció movilizaciones en respaldo al aumento salarial y en rechazo a la determinación judicial.

En entrevista con Caracol Radio Neiva, el presidente de la CUT Huila, Juan Pablo Tovar, explicó que el fallo responde a demandas presentadas por gremios y sectores políticos, pero aclaró que en lo inmediato no hay cambios para los trabajadores, ya que el mismo pronunciamiento establece que el salario se mantiene vigente hasta que el Gobierno expida un nuevo decreto provisional mientras se estudia el caso de fondo.

“El fallo suspende provisionalmente, pero da un tiempo al Gobierno para expedir un nuevo decreto. En concreto, no hay ningún cambio inmediato porque el salario se mantiene hasta que exista una nueva decisión”, señaló el dirigente sindical.

Tovar calificó la determinación como una afrenta contra los trabajadores y aseguró que la movilización social ha sido históricamente una herramienta para defender derechos laborales, especialmente después de años en los que, según afirmó, los aumentos salariales fueron bajos frente al crecimiento de la riqueza empresarial.

En ese contexto, confirmó la convocatoria a una concentración este jueves a las 4:00 de la tarde en el parque Santander de Neiva, sumándose al llamado nacional promovido por el Gobierno.

Sobre el anuncio del Ejecutivo de mantener el incremento del 23,7% mediante un nuevo decreto, el dirigente manifestó confianza en que existan argumentos técnicos suficientes para sostener la medida, destacando que en esta administración se ha tenido en cuenta la productividad laboral como criterio para fijar el aumento.

El presidente de la CUT también entregó cifras del impacto regional del salario mínimo. Según datos de afiliados a cajas de compensación en 2024, en Neiva habría más de 40.000 trabajadores que devengan el salario mínimo, cifra que podría duplicarse o triplicarse a nivel departamental. Sumando sus núcleos familiares, estimó que cerca de 300.000 personas se beneficiarían del incremento, lo que, afirmó, dinamiza la economía local y el comercio.

Finalmente, reiteró que el sindicato continuará atento a los resultados de la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores, e insistió en la importancia de la organización sindical como garantía para la defensa de los derechos laborales.