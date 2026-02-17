Huila registra nueva especie de ave y alcanza 759 en su inventario de biodiversidad

La cotorra pechiparda o periquito aliamarillo fue registrada por primera vez en el Huila, en zona rural del municipio de Colombia. Foto: CAM.

Durante una jornada de observación de biodiversidad, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) confirmó el registro de una nueva especie de ave para el departamento del Huila, con lo cual se alcanza un total de 759 especies identificadas en el territorio.

Se trata de la Pyrrhura calliptera, conocida como cotorra pechiparda o periquito aliamarillo, cuyo avistamiento se realizó en la vereda Santa Ana del municipio de Colombia, en el norte del Huila, zona ubicada en límites con los departamentos de Cundinamarca y Meta. El hallazgo representa un hecho significativo para la biodiversidad regional, ya que aunque la especie tiene presencia en otras zonas del país, no existían reportes previos en territorio huilense.

“Se confirma un nuevo registro de ave en la vereda Santa Ana del municipio de Colombia, una especie endémica de la cordillera de Los Andes de la vertiente oriental que se distribuye del centro de la cordillera al norte”, explicó Sebastián Betancourth, profesional del componente de Ornitología de la CAM.

Desde la autoridad ambiental destacaron que este registro fue posible gracias al acompañamiento y monitoreo de Eliseo Ortigoza, habitante del sector, quien conoce y recorre constantemente la zona, lo que permitió identificar la presencia de la especie.

La CAM resaltó que el hallazgo evidencia la importancia de sumar aliados para la conservación, pues la participación de las comunidades facilita la identificación de nuevas especies y fortalece las acciones de protección ambiental en el departamento.

La Pyrrhura calliptera es una especie endémica de Colombia, con distribución restringida al centro y norte de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, con registros en Cundinamarca, Boyacá, Meta y ahora en el Huila. Además, se encuentra en categoría de amenaza, por lo que desde la entidad ambiental se hizo un llamado a fortalecer la educación ambiental y promover prácticas productivas amigables con los ecosistemas para garantizar su conservación.