Después de 12 años, madre continúa exigiendo justicia por muerte de su hijo

Con voz entrecortada, Delia Pérez Rocha, aún 12 años después del asesinato de su hijo, exige justicia para los responsables de este lamentable suceso.

En los confusos hechos su hijo Rafael Chiquillo Pérez fue ultimado por una bala, presuntamente accionada por uniformados de la Policía quienes realizaban un operativo de control en el barrio San Francisco, sector donde vivían en el año 2009.

“El llamado que yo les hago es a qué se pongan las manos en el corazón, sí uno de estos fiscales es hijo, hermano, padre y tiene familia, puedan sentir mi dolor de una persona cuando le arrebatan un ser querido porque ninguno merece morir en esa circunstancias menos un muchacho que era una persona sana”. indicó Pérez Rocha.

“No soy la única madre que llora a su hijo de impotencia de ver que la justicia no hace justicia a quien se le tiene que hacer”, sostuvo.

Pérez Rocha cuenta que antes de la muerte de su hijo de 27 años, ella gozaba de buena salud, pero después de ese deceso, ha estado sufriendo quebrantos de salud ante el dolor e impotencia que siente debido a que aún no se ha hecho justicia.

La mujer de 62 años, expresó que su hijo ese día había salido a un SAI a hacer una llamada y en ese mismo sitio fue donde se presentó una trifulca entre la Policía y una familia, ya que habían capturado a un sujeto por el porte ilegal de un arma de fuego a lo cual sus allegados se negaron y fue allí cuando se presentó el altercado, en donde uno de los uniformados accionó su arma de dotación la cual rebotó en un techo e impactó en la cabeza de Rafael Chiquillo.

“Me han cambiado el caso de seccional en seccional. Ya en últimas he recibido maltratos, me han dicho que no tengo argumentos, pero si los hay. También hay testigos”, sentenció.

Pérez expresó que se han perdido videos de las pruebas del lugar de los hechos. “Se perdieron todas las cosas, las cuales pueden llegar a esclarecer el crimen de mi hijo, al cual hicieron pasar como dado de baja por parte de la Policía para lavarse las manos” dijo.

Delia comentó que las Fiscalía ha dilatado el proceso, mandándola de seccional en seccional, cambiándole los fiscales, todo esto según ella para que no se dé con los responsables de la muerte de su hijo Rafael Chiquillo Pérez a quien una bala en la cabeza le apagó su vida hace 12 años.