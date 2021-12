Agencia de Defensa Jurídica recomienda cancelar APP del Galeón San José

Tras un análisis legal profundo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomendó al Ministerio de Cultura cancelar la Asociación Público Privada (APP) para adelantar el rescate del Galeón San José.

La Agencia resaltó que no es posible vender las piezas que se encuentran en la embarcación teniendo en cuenta que los bienes existentes en él son patrimonio cultural de la nación, por tal razón se le debe dar un tratamiento científico muy minucioso.

“Se determina que la APP presentada para el rescate de las piezas del galeón puesto que fue estructurada con el pago de las piezas culturales al contratista y eso no es posible. Hoy en día todo lo que está en el galeón es patrimonio de todos los colombianos, es inalienable, inembargable e imprescriptible. Por lo tanto, no se puede pagar con las piezas del galeón y eso hace que la APP no avance. Hoy el galeón hace parte del patrimonio cultural y arqueológico, cualquier trabajo que se realice deberá tener el tratamiento científico correspondiente”, aseguró Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario confirmó que el Gobierno Nacional continuará estudiando otras opciones que se han definido sobre el rescate del Galeón San José, garantizando la seguridad de la embarcación a través de la Armada Nacional. “Con la terminación del proceso contractual de APP se ratifica que todas las piezas del Galeón se quedan en Colombia”, dijo Gómez.

La veeduría del Patrimonio Sumergido de Colombia, celebró este concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues consideran que la APP trae inconvenientes enormes para los intereses de los colombianos.

“Las causas que motivan esta recomendación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no son gratuitas, ya que el Consejo de Estado está próximo a definir una tutela donde se ha denunciado a los señores de la MAC que redescubrieron el Galeón San José, en el área donde fue denunciada en el año 82. Esto es un buen síntoma de las acciones jurídicas que hemos tomado en defensa del Galeón, pues los colombianos tenemos una inseguridad jurídica sobre el 95 por ciento de lo contenido de la embarcación. Con estas medidas del gobierno nos quitamos de encima el 45% con el que se ha pretendido remunerar a los que redescubrieron el Galeón San José en 2015”, aseguró Francisco Muñoz, de la Veeduría del Patrimonio Sumergido.