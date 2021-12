Viernes 10 de diciembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades en Armenia insisten en evitar el uso de la pólvora en temporada decembrina

El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, afirmó que a través del decreto de prohibición espera controlar la situación de manipulación de pólvora para evitar quemados y afectaciones en el marco de las festividades. Además, informó que en articulación con Policía han realizado incautación masiva de diferentes elementos pirotécnicos, pero fue enfático en decir que esta época no ha evidenciado alta comercialización.

La secretaría de salud del departamento informó que en lo que va del mes de diciembre ya son 5 los quemados con pólvora. Tres de estos cinco casos corresponden a menores de edad, lo que genera alerta en el territorio, ya que en comparación con el año inmediatamente anterior se registra el mismo número de lesionados con corte al 9 de diciembre, pero con la diferencia de que en el 2020 dos eran menores de edad.

El primer caso se presentó en la madrugada del 1 de diciembre. La víctima fue un joven de 23 años de edad residente en el barrio Nuevo Armenia, quien tuvo quemaduras ocasionadas por una papeleta en una de sus manos. El segundo caso se presentó el pasado 7 de diciembre: esta vez la víctima fue un joven de 22 años de edad del barrio Galán, que resultó herido en 2 dedos de su mano, tras manipular un volcán.

Para la noche de velitas de este 8 de diciembre, las cifras incrementaron, presentando 3 lesionados por pólvora: dos casos del municipio de Armenia, un menor de 12 años y otro de 19 meses de edad; y el tercer caso corresponde a un niño de 8 años con residencia en el municipio de Montenegro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy habrá gran jornada nocturna de vacunación contra COVID-19 en centros comerciales de Armenia

En efecto La Nueva EPS realizará la jornada por iniciar y completar el esquema de inmunización en el sótano 1 del centro Comercial Unicentro de la ciudad desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.

Las vacunas disponibles en la actividad es para primeras dosis Jansen (mayores de 18 años de edad), Moderna (niños de 12 a 17 años de edad). Segundas dosis AstraZeneca, Moderna y Sinovac y Terceras dosis de AstraZeneca. La gerente zonal de la Nueva EPS, Ana Maria Mariscal, resaltó que es importante el espacio para mejorar la cobertura ante la actividad nocturna respecto a compras navideñas.

Añadió que las jornadas habituales en este punto de vacunación tienen un promedio en el día de 190 usuarios y en esta jornada especial reforzarán el acompañamiento del personal para atender la demanda.

Hoy habrá las jornadas de vacunación en la ciudad que se desarrollarán en el CDC San José, Arcoíris y Centro Comercial San Sur, a partir de las 8:00 a.m., y además, a solicitar su vacuna por medio de sus EPS.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades de tránsito en Armenia advierten de modalidad de estafa por notificación de comparendos

Y es que a través de mensajes de texto están notificando de comparendos a nombre de la secretaría de tránsito de la ciudad donde señalan de infracciones a usuarios que incluso no residen en la capital quindiana. El secretario de la entidad, Daniel Jaime Castaño, afirmó que la ciudad no cuenta con cámaras de fotodetección que son las que pueden notificarse por medios virtuales así que llamó la atención de ciudadanos para no caer en este tipo de situaciones.

Invitó a los ciudadanos a omitir este tipo de mensajes porque están acompañados de un link que puede generar mayor vulnerabilidad al hecho delictivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Familiares de soldado que murió en zona rural del municipio de Buenavista descarta un suicidio

A través de un comunicado de prensa, la familia del soldado Santiago Velandia Arango, adscrito al Batallón de Alta Montaña N.°5, señaló que había ingresado el pasado 15 de enero a prestar el servicio militar y estaba por cumplir el tiempo de ley requerido para solicitar su retiro y dedicarse a proyectos familiares digitales. Sostienen que en ningún momento el joven manifestó razones a familiares o conocidos, motivos que pudieran indicar un posible suicidio. Danni Cabanillas, cuñado de la víctima, evidenció que Santiago siempre irradió la felicidad por eso no creen en la versión de suicidio.

Familiares esperan que las autoridades competentes colaboren en la investigación y así mismo establezcan las medidas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Salento solicitan declarar calamidad pública ante las afectaciones por la temporada de lluvias

La época actual de lluvias ha generado afectaciones en los municipios cordilleranos del departamento, uno de los mas afectados es Salento con 14 de sus 17 veredas. Es por esto que ante los múltiples derrumbes y afectaciones en la banca de vías veredales, desde la administración municipal solicitaron en la última reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo el concepto favorable para declarar la Calamidad Pública.

Al respecto David Echeverry coordinador de la oficina municipal de la Gestión de Riesgo, destacó que la localidad siempre ha estado en alerta naranja o roja por deslizamientos lo que afecta la movilidad de los campesinos y los turistas. El objetivo de la solicitud es adquirir recursos para desarrollar las obras de infraestructura de las vías afectadas en el municipio.

Actualización de estudios y diseños del proceso de valorización en Armenia se declaró desierta

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien destacó que la situación se presentó porque un proponente realizó dos propuestas así que deben volver a establecer dicho proceso. Resaltó que, aunque cuentan con los recursos para realizar obras acató recomendación de sociedad de ingenieros para realizar estudios macro que garanticen la viabilidad de los contratos.

Cafeteros en el Quindío advierten de la baja productividad por las afectaciones ante la temporada de lluvias y proyectan el mismo panorama para el año 2022

La reducción en la recolección de los caficultores alcanza el 20% en el departamento por las condiciones climatológicas que impiden la afloración a pesar de las labores agrícolas de fertilización y limpieza de lotes. El director del Comité de Cafeteros, José Martín Vásquez reconoció las dificultades en la producción porque impacta directamente en el ingreso de las familias caficultoras.

Respecto a los precios de insumos agrícolas reconoció que las variaciones de precios alcanzan hasta el 100% por las condiciones macroeconómicas externas. El director señaló que, en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, solicitaron que el Gobierno nacional revisará el fondo de estabilización de precios de fertilizantes para que en momento de crisis ayudar a los pequeños productores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reservas hoteleras en el Quindío mejoran en un 5% respecto al año 2019 cuando no había pandemia

El cierre de fin de año ha sido una gran noticia para el sector turístico del departamento, puesto que se logrado mejorar a nivel de reserva en hoteles y llegada de turistas en lo que respecta al año 2019, año en el que aún no había llegado la pandemia. Esto por supuesto, genera grandes expectativas en el sector turístico del departamento.

El día de ayer en el centro de convenciones se realizó el lanzamiento del Clúster Agroalimentario, el primero que se realiza en el país y en Latinoamérica. A propósito de este evento Sebastián Jiménez Grisales gerente de la empresa Mesa Baja industrial, se mostró satisfecho ante este tipo de iniciativas que fortalecen al sector.

Con la presencia de 40 empresas trasformadoras, 10 asociaciones de productores, 15 compradores de restaurantes, grandes superficies y operadores del PAE, y 8 actores institucionales el evento se desarrollará hasta hoy 10 de diciembre en Armenia.

140 caficultores de la ciudad recibieron insumos agrícolas mediante convenio entre Alcaldía de Armenia y Comité de Cafeteros

El Comité departamental de Cafeteros y la Alcaldía de la capital quindiana realizaron la entrega de fertilizantes, insumos, semillas, material vegetal y herramientas a 140 caficultores beneficiarios del convenio suscrito entre ambas entidades este año. Nohemí Peña es productora de café del municipio de Armenia quien se mostró contenta por la iniciativa y el apoyo ante el alto costo de los insumos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

10 motocicletas fueron entregadas a agentes de tránsito en Armenia

El secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, resaltó la importancia del proceso para dotar a los agentes y fortalecer la operatividad en la labor diaria. Destacó que permitirá brindar la renovación de la institución por eso se verá reflejado en el mejoramiento de la movilidad en la ciudad.

En deportes, Indeportes realizará el lanzamiento de los Juegos Paranacionales Eje Cafetero 2023, que tendrán como sede principal a la capital quindiana en nueve disciplinas adaptadas como la paranatación y el paratletismo

La delegación del Quindío comenzó con pie derecho la Válida Nacional Interclubes, que se realiza en Acacias, Meta, del 9 al 12 de diciembre, obteniendo medalla de plata con el deportista Juan Diego Yepes, en la prueba meta contra meta, y un quinto puesto con Santiago Escudero, lo que deja un balance positivo, porque permite adquirir puntos para el escalafón nacional.

El evento cuenta con la participación de 21 ligas y la delegación de Ecuador como invitada, reuniendo un poco más de 400 patinadores en diferentes categorías.