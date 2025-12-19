“Forjando Futuro con la Clay” beneficia a 210 niños de escasos recursos en Pasacaballos

Con una jornada cargada de alegría, integración y profundo sentido social, se realizó la clausura del proyecto “Forjando Futuro con la Clay: construyendo aprendizaje y transformando vidas”, en la cancha de la Fundación Madre Herlinda, en el corregimiento de Pasacaballos.

Esta iniciativa, enfocada en el desarrollo integral de la niñez, se estructuró a partir de cuatro principios rectores: refuerzo escolar, formación en valores, aprovechamiento del tiempo libre y fortalecimiento familiar, consolidándose como un programa de alto impacto social para comunidades en condición de vulnerabilidad.

La actividad de cierre reunió a 210 niños y niñas y a 110 madres de familia de Pasacaballos y la vereda Bajo del Tigre, quienes participaron en espacios pedagógicos, recreativos y culturales diseñados para fortalecer el aprendizaje, la convivencia y la integración comunitaria.

Durante la jornada se realizó la entrega de obsequios en el marco del plan padrinos y se compartió un almuerzo navideño, promoviendo la unión familiar y el sentido de comunidad.

El evento contó con la participación de la orquesta de ensamble de la Escuela de Comfenalco, así como con el acompañamiento del Plan de Emergencia Social del Distrito de Cartagena, que dispuso estaciones de juego para el disfrute de los niños. De igual forma, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) se vinculó con una estación de encuentros y pintura, fomentando la creatividad y la expresión artística.

Sobre el alcance social del programa, un vocero Ladrillera La Clay resaltó el compromiso de la empresa con la niñez cartagenera. “Creemos que invertir en los niños es sembrar futuro. Este programa nos permitió acompañar a 210 niños de escasos recursos, brindándoles herramientas para aprender, fortalecer valores y soñar con un mejor mañana junto a sus familias”, afirmó.

La clausura de Forjando Futuro con la Clay ratifica la importancia de la articulación entre empresa privada e instituciones para generar oportunidades reales y sostenibles que impacten positivamente la vida de la niñez y sus comunidades.