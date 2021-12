Van 3 quemados durante los 8 primeros días de diciembre en Boyacá

Van tres personas quemadas con pólvora en el departamento de Boyacá en lo corrido del mes de diciembre del 2021: un adulto en Cómbita, una adolescente en Duitama, y un niño en Toca, son las víctimas durante los primeros 8 días de diciembre.

Las autoridades hacen llamado a la prudencia y responsabilidad al manipular estos elementos.

“El día de las velitas tuvimos a un adulto de 40 años de Cómbita afectado con quemaduras de segundo grado en sus piernas, y hay que decir que en los dos nuevos casos de víctimas por pólvora en Boyacá, se trata de dos menores de edad: una niña de 16 años en Duitama, sufrió una quemadura en su cabeza por unas luces de bengala mal manipuladas, y un niño de 11 años en Toca, sufrió una quemadura por un volcán", sostuvo en Caracol Radio el secretario de Salud de Boyaca, Jairo Mauricio Santoyo.

Agregó que "definitivamente no aprendemos, y por eso, invito a todos los ciudadanos a ayudarnos hacer control, no queremos más quemados en esta época que se supone, debe ser de alegría y felicidad, no de tragedias con irresponsables frente a la pólvora”,

Sostuvo que en el año 2020, durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre y enero, el departamento reportó 20 personas quemadas con pólvora, donde 8 de éstas, fueron niños.

Concluyó que la ciudadanía debe ser consciente de las secuelas de las personas que padecen de quemaduras.

“Son muy tristes las consecuencias de las personas quemadas con pólvora, por eso insistimos, no a la manipulación indebida de pólvora, pues esta, debe quedarse en las manos de expertos, de profesionales que si saben como tratarla”, menciono Santoyo.