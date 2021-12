En Ibagué no se levantará la medida de pico y placa durante el fin de año

Un grupo de grúas acompañados de agentes de tránsito se dedicarán en el mes de diciembre a inmovilizar los vehículos que se encuentren mal parqueados en las vías de Ibagué.

Para el secretario de Movilidad, Juan Carlos Núñez, se usará la grúa tipo escoba para recoger los carros y motos que se encuentren en abandono, por lo que pidió a los conductores pagar un parqueadero para que eviten dolores de cabeza y el pago de sanciones.

“Vamos a activar la grúa escoba, es decir van a estar nuestras grúas con nuestro personal de agentes de tránsito recogiendo los vehículos que se encuentren mal parqueados, por eso la invitación es a que hagan uso de los parqueaderos autorizados en la ciudad”, dijo Núñez.

Los operativos se desarrollarán en los sectores donde más se presentan trancones a causa del mal parqueo, por lo que pide se conciencia a los ibaguereños por las buenas o sino serán afectados con las inmovilizaciones.

“Los puntos de control serán estratégicos, los tendremos de manera dinámica para poder tener una mayor cobertura, estaremos todos los días buscando mejorar la movilidad”, sostuvo el funcionario.

En puntos como las glorietas se instalarán agentes azules de tránsito para evitar congestión vehicular. A la vez se dispuso el aumento de agentes de azules con el apoyo de una escuela de formación ubicada en Medellín.

Dato: en la ciudad no se levantará la medida de pico y placa durante el mes de diciembre. Los dígitos serán lunes 0 – 1, martes 2 – 3, miércoles 4 – 5, jueves 6 – 7 y viernes 8 – 9 en el horario de 7 A.M a 9 A.M y de 5 P.M a 7 P.m.