Ampliaron los plazos para el pago con descuento del impuesto predial en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, reveló que fue aprobado en el Concejo un proyecto de acuerdo que autoriza la ampliación en tiempo el plazo para el pago del impuesto predial con descuento.

Hasta el 30 de abril de 2026 los contribuyentes podrán para obtener el descuento del 15%, por otra parte, el descuento del 10% quedó con fecha límite del 30 de mayo, mientras que el del 5% estará vigente hasta el 30 de junio de 2026. Luego de estas fechas, los propietarios de predios deberán cancelar intereses de mora.

“Ampliamos el plazo a todos los contribuyentes para poder responder a las inquietudes que tengan sobre la aplicación de la actualización catastral. Son cerca de 170.000 predios que fueron impactados por este proceso”, afirmó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda Municipal.

Los contribuyentes podrán descargar las facturas del impuesto predial a través del portal de la Alcaldía de Ibagué, en la que se deberá buscar la opción predial en el que deberá escribir los siguientes datos:

Matrícula inmobiliaria: Inicia por lo general por el número 350. No olvide escribirla con el guion.

Ficha catastral nacional: está compuesta por 25 o 30 dígitos, por lo que es más engorroso su uso.

Dirección del Predio: escríbala completa, en caso de que no aparezca el recibo, opte por escribir la matrícula inmobiliaria.

Luego de imprimir la factura en una impresora láser, diríjase a una de las entidades bancarias habilitadas para el recaudo que son Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Av Villas (Grupo Aval), Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Bancoomeva o Colpatria.