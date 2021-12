Laboratorios clínicos advierten aumento de la falsificación de pruebas PCR

Los profesionales de la salud advierten que reaparecieron los falsificadores de pruebas COVID-19 en Cúcuta, en centros asistenciales y aerolíneas se han identificado nuevamente estas prácticas por parte de ciudadanos, que buscan evadir los requisitos establecidos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Carlos Varón director de la Unidad Hematológica de Cúcuta dijo a Caracol Radio que, “han encontrado viajeros con pruebas de PCR, eminentemente falsificadas y evidentemente notorias de que no son de nuestra institución”.

Añadió que, “esto a que conlleva a que el viajero le cancelen el vuelo y pierda toda la conexión internacional y tenga una penalidad y yo le recomiendo los ciudadanos no cometer ese tipo de errores y esa viveza indígena para que no tengan problemas en sus conexiones en sus viajes internacionales”.

Lea también: Un mes sin noticas de soldado secuestrado en Tibú

Explico que, “eso no estar ocasionando un daño a ellos y también a la comunidad y a la humanidad Igualmente de una clínica privada en la cirugía de estéticas, nos enviaron una prueba totalmente falsificada, totalmente se ve evidentemente que no es de nuestra situación, con una la paciente estaba intubada, y esa paciente, el anestesiólogo le cancelo la cirugía; Eso me parece un tema mucho más delicado porque ciertas patologías a llevar la cirugía en el pie en las pruebas moleculares PCR o antígenos están falsificando eso en la ciudad de Cúcuta”.

La región enfrenta una fuerte ola de contagios de COVID-19 y las autoridades analizan el fortalecimiento de medidas, los profesionales de la salud manifiestan que la indisciplina de las personas seguirá retrasando el fin de la pandemia.