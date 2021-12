Isaac Sánchez, ganador de las olimpiadas matemáticas de la UBT

Isaac Sánchez Sánchez, joven de 16 años, recibió una beca para estudiar toda su carrera universitaria en la UTB. Él ocupó el primer lugar entre más de 400 estudiantes de diferentes colegios de Bolívar, en la versión más reciente de las Olimpiadas Matemáticas que organizó la facultad de Ciencias Básicas de la UTB.

“Siempre quise medirme en una competencia. Desde muy pequeño aprendí las matemáticas de la mano de mi padre, pero quería medirme ante otros estudiantes, por eso no lo pensé dos veces y fue un verdadero reto mi participación en las olimpiadas de la UTB”, dijo emocionado Sánchez Sánchez.

En la entrega de beca

Para entregar este reconocimiento, la Universidad realizó una ceremonia a la que asistieron por parte de la UTB, el rector, Alberto Roa Varelo, el vicerrector académico, Daniel Toro González, la vicerrectora administrativa, María del Rosario Gutiérrez de Piñeres, la decana de la facultad de Ciencias Básicas, Lenny Romero, el decano de la facultad de Ingeniería, José Luis Villa, el coordinador de las olimpiadas, Jeovannny Muentes, entre otros invitados especiales. Isaac. por su parte, estuvo acompañado de su familia y del profesor Daniel Montes, en representación del Colegio.

En su intervención el rector de la UTB resaltó el círculo virtuoso que ayudan a salir adelante a jóvenes como Issac, quien ha desarrollado su potencial, cualidades y el talento con la intervención de personas con valores, que lo apoyan y lo quiere. “Nunca olvides tu colegio, nunca olvides el nexo y el valor que tiene tu familia”, le dijo.

Al darle la bienvenida a la Universidad, el rector también le habló al ganador de las Olimpiadas Matemáticas, de lo importante que es la disciplina, la perseverancia, la honestidad, el juego limpio, la magnanimidad y la generosidad con los demás. “Me encanta verte con tus padres y con tu hermano, esos grandes valores de la vida en la gente del círculo cotidiano de afectos”, agregó.

¿Por qué te gustan las matemáticas?

“Me gustan las matemáticas porque cuando comienzo a resolver ejercicios me siento feliz, quiero hallar la respuesta, además son tan importante que las podemos ver en la vida diaria, como en leyes, teoremas y demostraciones y sin ellas muchas cosas actuales no fueran posible”. Está acostumbrado a resolver problemas complejos, y los que no los investiga, los analiza hasta lograr el camino la respuesta a través del análisis, entonces sí, todo tiene sentido.

Este nuevo integrante de la UTB a partir de 2022 es un joven responsable, inteligente, respetuoso, honesto y alguien en quien puedes confiar, como el mismo lo asegura. En el colegio es ordenado, entregando a sus estudios, sociable con sus compañeros, quienes le dan los créditos por sobresalir en el área de las matemáticas.

Al respecto, el profesor Montes mencionó que “creyó en él desde que conoció, por la manera en que formulaba las preguntas, hacía investigaciones propias, compartía las clases con sus compañeros, los apoyaba y vivía motivado en avanzar sobre los temas que se daban en el aula”.

Isaac, desde muy pequeño aprendió las matemáticas de la mano de su padre. Su amor y dedicación por esta materia lo llevó a ganarse la beca en la UTB. Ahora solo espera que su hermanito de 9 años le siga los pasos.