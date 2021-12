LATAM inaugura nuevas rutas desde Pereira a Cartagena

LATAM Airlines Colombia, filial del grupo de aerolíneas más grande de Latinoamérica, inauguró su nueva ruta a Cartagena desde Pereira, que contará con un (1) vuelo diario, con un total de siete (7) frecuencias a la semana, con lo cual busca brindarles a los pasajeros alternativas más directas sin necesidad de conectar con Bogotá. Con la inauguración de estas y otras cuatro (4) nuevas rutas, LATAM avanza en el crecimiento del 30% de su oferta de sillas que anunció en el mes de octubre y en el fortalecimiento de su red doméstica actual.

“Cartagena es uno de los destinos más turísticos y comerciales del país. Incentivar la conectividad desde Pereira busca impulsar el turismo en estas regiones y fortalecer los vínculos comerciales para promover la reactivación de la economía en la región. La ruta hacia Cartagena operará todos los días sobre las 7:10 a.m. y llegará al destino alrededor de las 8:30 a.m. En esta línea, el itinerario de regreso partirá sobre las 9:10 a.m. para llegar a Pereira sobre las 10:45 a.m.”, comentó Santiago Álvarez, gerente general de LATAM Colombia.

Junto a la inauguración de la ruta a Cartagena desde Pereira, la aerolínea inició la operación de cuatro (4) nuevas rutas. Por su parte, Pereira y Leticia conectarán a su vez con Medellín, la primera contará con un vuelo diario para un total de siete (7) frecuencias semanales y la segunda, con cinco (5) frecuencias de lunes a viernes. A su vez, Cali conectará con Pasto y Montería; la primera contará con un vuelo diario para un total de siete (7) frecuencias semanales, mientras que la segunda tendrá tres (3) vuelos semanales los martes, miércoles y domingo. Con este ritmo de crecimiento, en el mes de diciembre la recuperación de la filial colombiana del Grupo LATAM se proyecta en 135%, frente al mismo periodo en 2019.