Ley Seca en Cartagena desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes

No habrá Ley Seca en Cartagena para la consulta del Pacto Histórico este domingo

Con ocasión de las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el próximo domingo 8 de marzo de 2026, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expidió el Decreto 0059 del 2 de marzo de 2026 mediante el cual se adoptan medidas especiales para la conservación del orden público en todo el Distrito.

Dentro de las medidas establecidas se encuentra la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio distrital desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026.

Asimismo, se prohíbe, en el mismo horario, la circulación de vehículos que transporten escombros, chatarras, cilindros de gas propano o trasteos. También queda suspendida la realización de espectáculos públicos, eventos abiertos al público, eventos privados en espacios abiertos y actividades que impliquen el uso de pick up u otros artefactos de amplificación sonora.

El decreto establece igualmente la prohibición de la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier artefacto explosivo desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026. Se exceptúan las demostraciones públicas que cuenten con autorización previa de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y que cumplan con los requisitos legales.

Durante ese mismo período no se permitirán reuniones, concentraciones, movilizaciones, desfiles, caravanas o manifestaciones en espacios públicos como calles, parques, plazas y plazoletas.

En materia de movilidad y seguridad, se prohíbe el parqueo de vehículos dentro de un radio de 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales, organismos de seguridad o justicia e instalaciones públicas, desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026.

También se prohíbe el sobrevuelo de drones o vehículos autónomos dentro de los 200 metros alrededor de los puestos de votación, instalaciones militares, policiales, organismos de seguridad o justicia e instalaciones públicas desde las 6:00 p.m. del viernes 6 de marzo hasta las 6:00 a.m. del lunes 9 de marzo de 2026. Esta restricción aplica igualmente en los sitios destinados para escrutinios desde las 6:00 p.m. del viernes 6 de marzo y hasta que finalicen, conforme al calendario expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se exceptúan los drones pertenecientes a las Fuerzas Armadas y demás entidades del Estado que se encuentren ejerciendo funciones de monitoreo, vigilancia y control.

De igual forma, se prohíbe el parqueo de vehículos dentro de los 200 metros a la redonda de las registradurías y sitios destinados para escrutinios desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y hasta que culminen los escrutinios.

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, los alcaldes locales y la Policía Nacional serán las autoridades encargadas de ejercer la vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en la normatividad vigente.

“Invitamos a toda la ciudadanía a cumplir estas medidas decretadas. La responsabilidad es fundamental para preservar la seguridad, la sana convivencia y el desarrollo normal del proceso electoral”, aseguró Bruno Hernández, secretario del interior y convivencia ciudadana.

El decreto rige a partir de su publicación en la página web oficial de la Alcaldía Mayor de Cartagena.