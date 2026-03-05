Eri Mineta: diseñar para millones sin perder la emoción

En el caso de Eri Mineta, esa revelación llegó en la universidad, cuando trabajaba como VJ para una banda que tocaba música de los años ochenta. “Creaba proyecciones visuales que respondían a la música en tiempo real”, recuerda. En ese ejercicio de traducir sonido y emoción a imagen, encontró algo más que una estética: encontró un lenguaje. A la par, se involucró en un proyecto de projection mapping inspirado en la cultura disco de esa década, y ahí terminó de encajar la idea que marcaría su carrera: el diseño puede convertir lo abstracto en experiencias visuales tangibles, experiencias con las que la gente conecta de forma emocional.

Esa convicción, la de comunicar ideas de manera visual y “crear trabajo que resuene con audiencias a escala”, no se quedó como frase bonita. Se volvió método y brújula, llegando a egresar de UCLA con un certificado en diseño de comunicación y arte. Con el tiempo, Mineta afinó un perfil que combina razonamiento claro con sensibilidad emocional, y que le permitió moverse con soltura entre branding, producto, UX y comunicación sin tratarlos como compartimentos separados. “Lo que me distingue es mi capacidad de unificar marca, producto y experiencia de usuario en un sistema coherente”, dice. En su manera de verlo, branding, UX, marketing y diseño de producto no compiten entre sí: son capas de una misma experiencia.

Esa mirada integral se volvió especialmente valiosa cuando entró a Rakuten, una de las compañías tecnológicas más grandes de Japón, con plataformas que impactan a decenas de millones de personas y un ecosistema conectado por hábitos cotidianos de compra, viajes, lectura y servicios digitales. Fue ahí donde empezó a liderar iniciativas de plataformas digitales a gran escala. “Comencé a liderar iniciativas de plataformas durante mi tiempo en Rakuten… uno de mis primeros proyectos importantes fue el rebranding de la plataforma oficial de Rakuten en LINE”, cuenta. En ese tipo de proyectos, lo visual no es un adorno: es infraestructura y liderar diseño significa sostener tensiones reales. “Aprendí que el liderazgo en diseño requiere equilibrar objetivos de negocio, restricciones técnicas y necesidades del usuario.”

En Rakuten, su rol no se limitó a diseñar pantallas. Implicó coordinarse con ingeniería, producto y dirección para traducir estrategia en decisiones visibles y medibles, desde sistemas visuales hasta patrones de interacción. Para Mineta, la clave está en algo que a menudo se subestima: “Creo que la comunicación es la base del liderazgo en diseño” Cuando un ecosistema es grande, el diseño se vuelve un ejercicio de alineación constante. Ella lo explica desde la práctica: ayudar a los equipos a aclarar objetivos, y luego convertir esos objetivos en sistemas coherentes de UX y lenguaje visual que funcionen bajo presión, con datos, con límites técnicos y con usuarios reales.

Su trabajo dentro del ecosistema de Rakuten se enfocó en experiencias ligadas a engagement y lealtad, donde la claridad y la confianza son tan importantes como el atractivo visual. Participó en iniciativas de plataformas de cupones y en sistemas de puntos, dos piezas que, en cualquier ecosistema, mueven comportamiento. En palabras de su propio recorrido profesional, su aporte consistió en “traducir la estrategia de negocio en experiencias centradas en el usuario que incrementan el engagement y fortalecen la marca Rakuten”, trabajando dentro de un entorno grande y complejo que la obligó a desarrollar “pensamiento estratégico” y liderazgo transversal.

Esa etapa también consolidó su especialidad: diseñar experiencias integradas de marca y producto para plataformas digitales masivas. “Me especializo en diseñar experiencias integradas de marca y producto para plataformas digitales a gran escala”, afirma. No habla solo de consistencia gráfica, sino de construir marcos donde identidad, funcionalidad y experiencia se refuercen entre sí. Su enfoque se hizo especialmente pertinente en ecosistemas de fidelización, donde el usuario necesita entender valor, reglas, recompensas y decisiones sin fricción. Su objetivo, dicho en primera persona, es que “los sistemas complejos se sientan simples, significativos y emocionalmente resonantes”.

Con esa base, el siguiente capítulo de su trayectoria no fue un salto lateral, sino una expansión. Ya instalada en Los Ángeles, Mineta asumió el rol de Lead Visual Designer en tapouts, una empresa de tecnología educativa enfocada en programas de coaching grupal para niños y adolescentes, centrados en confianza e inteligencia emocional. Ahí, su perfil integral se volvió todavía más visible porque, como ella misma describe, el trabajo exige construir y escalar la experiencia completa a través de productos digitales, piezas impresas y puntos de contacto de marca.

Si en Rakuten diseñaba para un ecosistema gigantesco, en tapouts el reto fue crear un sistema unificado desde adentro, con la responsabilidad de que cada interacción se sintiera consistente y humana. Mineta lo disfruta cuando marca y producto se encuentran sin costuras. “Me apasionan más los proyectos donde el diseño de producto y el branding se unen para crear una experiencia significativa y consistente para los usuarios.” Ese gusto se materializó en uno de sus trabajos más reconocidos: el rediseño del Session Recap Email, un correo semanal que las familias reciben como resumen de lo que aprendió su hijo y que, por su propia naturaleza, tiene que ser claro, útil y emocional. “Cuando me uní, el email carecía de una identidad visual clara y no reflejaba completamente el tono emocional de tapouts”, explica. Su meta fue convertirlo en algo más que un reporte: “transformarlo de un informe cargado de texto en una experiencia emocionalmente atractiva que integra funcionalidad de producto, expresión de marca y storytelling.”

Ese proyecto no solo elevó la experiencia para las familias, también tuvo reconocimiento externo. Su trabajo recibió el American Graphic Design Award en 2025 y un NYX Award, confirmando, como ella misma subraya, “el impacto que puede tener la integración cuidadosa de diseño de producto y branding a escala.”

Hay otro elemento que atraviesa su narrativa y que ayuda a entender por qué su diseño tiene esa mezcla de precisión y energía: la perspectiva cultural. Mineta describe su adaptación al mercado estadounidense como “ojo-abierta y creativamente empoderadora”. Creció en Japón, en una cultura de diseño que valora la sutileza emocional, el detalle refinado y el minimalismo pensado. En Los Ángeles, en cambio, convive con un lenguaje visual más audaz, expresivo y orientado a contar historias con impacto. Al combinar ambos mundos, dice, pudo desarrollar una voz propia “precisa y poderosa”, capaz de abordar problemas desde múltiples ángulos sin perder la intención.

Si se tuviera que resumir su trayectoria, no sería con una lista de cargos, sino con una idea recurrente que ella repite de distintas formas: diseñar es alinear. Alinear emoción con claridad, marca con producto, estrategia con experiencia, equipos con usuarios. En Rakuten, esa alineación se mide en escalabilidad y consistencia dentro de un ecosistema masivo. En tapouts, se mide en confianza, continuidad y cercanía, en esa sensación de que un sistema digital puede acompañar de verdad a una familia. En ambos casos, su sello está en la misma frase que define su forma de trabajar: decisiones lógicas con creatividad emocional, para que lo complejo se sienta simple y, sobre todo, para que lo visual se convierta en experiencia.