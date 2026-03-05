The River lanza “Sentir”, una canción que transforma vivencias reales en arte

La canción, escrita por su productor Jheral, nace de experiencias personales del propio artista. Cada verso está inspirado en momentos reales que han marcado su crecimiento como niño y como intérprete, convirtiendo este lanzamiento en una obra íntima que conecta desde la honestidad y la sensibilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Sentir” representa un paso decisivo en la evolución artística de The River. Más que un sencillo, es una declaración de identidad: un mensaje dirigido a quienes creen en la importancia de expresar lo que se lleva en el corazón. Con este estreno, el joven talento busca ampliar su audiencia y fortalecer una comunidad que crece junto a su música.

El lanzamiento llegó acompañado de un potente producto audiovisual que simboliza una nueva etapa en su carrera. El video oficial fue producido por Jessen y su casa productora Boxcinema, logrando una pieza visual que refuerza la profundidad emocional del tema y consolida el concepto artístico de esta nueva fase.

Con “Sentir”, The River reafirma su compromiso de crear música que no solo se escuche, sino que se experimente y se viva.

El sencillo y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Si quieres saber más, puedes seguirlo en redes sociales como @theriverelquecantayteencanta.