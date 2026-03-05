I.E. María Reina: otro colegio que entra la en cuenta regresiva para su reapertura

Gobierno del alcalde Dumek Turbay rescata la I.E. María Reina y le devuelve la dignidad a su comunidad educativa: otro colegio que entra la en cuenta regresiva para su reapertura

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a traves de la Secretaría de Educación Distrital, continúa consolidando el Plan de Intervención de Infraestructura Educativa, esta vez, con el rescate estructural de la Institución Educativa María Reina. La sede, que durante décadas funcionó en condiciones ruinosas y que hoy renace como un espacio digno, ahora es un entorno seguro y moderno para sus estudiantes, conforme con la visión de Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

La intervención priorizó la recuperación total de dos bloques principales. El primero, de dos pisos, cuenta con siete ambientes de aprendizaje y área de profesores, donde se realizó reforzamiento y recuperación del sistema estructural que presentaba alto nivel de deterioro. Hoy, estas aulas se encuentran completamente renovadas.

El segundo bloque adyacente, también de dos pisos, fue intervenido en su planta superior con cuatro aulas adicionales y un espacio administrativo. En el primer nivel se adecuó un espacio tipo auditorio, zona de esparcimiento, comedor y baterías sanitarias.

También se ejecutaron mejoras en urbanismo exterior, mantenimiento de cerramientos, pintura, acabados y reparaciones estructurales menores.

La sede principal, que atiende en su mayoría a estudiantes de bachillerato, tiene capacidad para albergar hasta 870 estudiantes en jornadas diurna, tarde y nocturna.

El alcalde Dumek Turbay destacó que esta obra representa un acto de justicia con la comunidad educativa. Señaló que no era posible permitir que los estudiantes continuaran recibiendo clases en condiciones indignas.

“El rescate de la IE María Reina y de todas las demás instituciones demuestra el compromiso del Gobierno distrital con la dignificación de la educación pública. Durante décadas esta comunidad esperó una intervención estructural. No podíamos permitir que nuestros estudiantes siguieran recibiendo clases en condiciones ruinosas y peligrosas”, dijo el mandatario.

La intervención, que presenta un avance del 95 % y se encuentra en fase de acabados finales y limpieza, representó una inversión aproximada de $1.200 millones. Estos recursos permitieron recuperar un plantel que presentaba un alto deterioro estructural y que, por años, fue motivo de preocupación para la comunidad educativa.

Además del impacto académico, la obra generó 35 empleos directos, dinamizando la economía local y vinculando mano de obra de la misma comunidad.

Por su parte, el secretario de Educación, Alberto Martínez, resaltó el acompañamiento permanente durante todo el proceso:

“Aquí no solo intervenimos paredes, garantizamos que el proceso académico nunca se detuviera. Implementamos un plan de contingencia para que los estudiantes continuaran sus clases mientras avanzaban las obras. La educación no se improvisa, se planifica y se protege”, dijo Martínez.

La comunidad educativa de la Institución Educativa María Reina, en cabeza de su rectora Mirta Nowacky Gutiérrez, calificó la intervención como un hecho sin precedentes. “Es un hecho histórico para nuestra comunidad educativa. Fueron décadas esperando esta intervención para que nuestros estudiantes recibieran educación de calidad en condiciones dignas. La institución estaba en estado ruinoso y representaba un peligro para el desarrollo académico. Gracias al acompañamiento permanente de la Alcaldía y la Secretaría de Educación, este proceso se llevó a término y hoy podemos dar fe de que nuestros estudiantes nunca estuvieron solos”.

Padres de familia y estudiantes también celebran la transformación. Rosalba Romero, residente del sector desde hace más de 30 años, afirmó que el colegio estuvo durante mucho tiempo en condiciones muy deterioradas y que hoy la comunidad se siente agradecida al ver el avance y la mejora en beneficio de los niños.

“Ahora el colegio se ve más amplio, con más vida. Antes parecía que nos fuera caer encima, espacios donde no podíamos recibir clases. Hoy tenemos un lugar digno, limpio y bonito para estudiar”, destacó Ariany Gutiérrez Ayala, estudiante.

Por su parte, Daniela Herrera, estudiante de la institución, recordó las difíciles condiciones que enfrentaron en el pasado: “En años anteriores hubo muchos momentos en los que se cancelaban las clases porque el colegio estaba demasiado deteriorado. Si llovía, el agua se filtraba por los techos y los salones se inundaban. En varias ocasiones no podíamos recibir clases porque no había condiciones seguras. Eso atrasaba nuestro proceso académico y hacía muy difícil concentrarnos”, dijo la estudiante.

Para el Gobierno del alcalde dumek Turbay el objetivo sigue siendo el mismo: continuar interviniendo y recuperando instituciones educativas en las tres localidades del Distrito. Solo en este año se anunció la ejecución de más de 30 intervenciones en planteles oficiales, que beneficiarán cerca de 20.461 estudiantes.