Nueva variante de la COVID-19 tiene en alerta al Tolima

Ómicron, así se llama la nueva variante de la covid-19 que confirmó la Organización Mundial de la Salud que tiene preocupado al mundo entero por su alto contagio.

Aunque el virus no ha llegado al departamento, el secretario de Salud Jorge Bolívar dijo que la preocupación es con aquellas personas que aún no se han vacunado por lo que las autoridades municipales deben buscar a aquellos que no se han aplicado ni la primera dosis.

“Pedirle a los alcaldes y a los secretarios de Salud…pedirles a los gerentes que nos toca ir, estamos en la etapa más difícil de la vacunación y es ir donde esas personas que no se han querido o no han podido vacunarse. Nos toca ir a buscarlas hasta debajo de las piedras”, sostuvo el mandatario.

Además, recalcó que la vacunación contrarresta los efectos de las nuevas variantes. Dijo que la nueva variante puede llegar a ser igual de peligrosa, puesto que, según la OMS, tiene una alta transmisibilidad.

“El tema de la transmisibilidad es un tema preocupante y por eso estamos en alerta”, puntualizó el secretario de Salud departamental.

Es de recordar que a la fecha, en el departamento del Tolima ya se han aplicado un millón de dosis contra el covid-19.