Mi caso por plagio es diferente al de Jennifer Arias: Wilmer Leal Pérez

En medio del escándalo por plagio por parte de actual presidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias, se conoció que un congresista boyacense, que pide la renuncia de Arias como presidenta, también fue amonestado por la Universidad Externado por plagio.

Se trata del representante a la Cámara por Boyacá, del Partido Alianza Verde, Wilmer Leal Pérez a quien hace 5 años, la Universidad Externado de Colombia le canceló la matrícula por haber presentado como suyo un trabajo que había elaborado y entregado otro estudiante.

El mentado plagio sucedió cuando Leal Pérez, estudiaba la Maestría en Gerencia para el Desarrollo, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

En el curso de la materia denominada “seminario Sociedad, Demografía y Desarrollo”, la docente de la asignatura advirtió el presunto plagio en un trabajo presentado.

El asunto está en que Leál, presentó como de su autoría, un trabajo que había elaborado y entregado otro estudiante, el también boyacense Luis Gerardo Arias. Según Leál, todo se trató de un error.

“Fue un error involuntario, lo acepté en su momento y la universidad tuvo a bien cancelarme la matrícula. De esto aprendí, pero fue un error porque envié por equivocación un documento que no era el que correspondía a mi trabajo”, sostuvo el congresista.

Además defiende que su caso es diferente al de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, y ante los cuestionamientos sobre si tiene o no una base ética para solicitar la renuncia de Arias, respondió que “no hay punto de comparación con lo sucedió con Jennifer Arias, pues a mi no me otorgaron títulos, y ella debe renunciar a ser presidenta del congreso, mientras se defiende”.

El plagio por el que fue señalado el congresista, se detectó en el 2017, y aseguró que su error es asignatura del pasado, y lección aprendida.