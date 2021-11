En Ibagué se alzó la voz contra la violencia de género

Durante el Día Internacional de la Eliminación de Violencias Contra la Mujer, en la ciudad de Ibagué se llevó a cabo una velatón en la que estuvo presente varias organizaciones de mujeres alzando su voz de protesta.

En la jornada se recordó las estremecedoras cifras en las que se evidencio que los hechos violentos como abuso sexual, abuso físico y psicológico, aumentó un 15.8% respecto al 2020.

En lo recorrido del mes de noviembre se han venido adelantando mesas de dialogo y empoderamiento con las mujeres del sector rural y urbano de la ciudad, esto con el fin de empoderar a la mujer para que rechace cualquier tipo de violencia y denuncie a sus victimarios.

Estela Gordillo, presidenta de la Red de Mujeres en Ibagué, recalcó que a pesar de la gran brecha que aún existe entre hombres y mujeres, ya no se sienten solas, puesto que la institucionalidad ha venido desempeñando un papel relevante en temas de inclusión.

“Ya no nos sentimos solas y así como no estamos solas necesitamos que las mujeres no se sientan solas, que nos busquen, que denuncien, que lleguen a la casa de la mujer empoderada para que sean atendidas”, recalcó Gordillo.

Es de recordar que, en el Tolima, se han abierto varios espacios especializados en la atención de mujeres victimas de cualquier tipo de violencia, entre las cuales se encuentran Ibagué, Melgar e Icononzo.