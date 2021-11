“Yo no estaba vacunado, yo no creía”: adulto mayor estuvo 25 días en UCI

Jesús todavía no lo puede creer, dice que escucharse es un milagro. Contó que esta dura prueba empezó una madrugada, después de mojarse acalorado. Dolor de cabeza y tos fue la señal del calvario que apenas comenzaba “me llevaron a los molinos, luego a Buenos Aires, allá tampoco podían conmigo, de allá me llevaron para la UCI y vieron que la cosa estaba muy grave conmigo. Yo llegué al punto que ya no daba más”.

El Coronavirus fue tan letal que en cuestión de días la enfermedad le robó su respiración y lo llevó al estado que nadie, en medio de esta crisis, quisiera vivir “primero que era el ciento por ciento de probabilidad de vida, pero que ya no tenía sino el 10, que ya no había nada que hacer, que ya no alcanzaban a hacer lo que yo necesitaba , tal vez no lo aguantaba y que tal vez ya no amanecía”.

El panorama era oscuro. Los médicos no daban muchas esperanzas, pero su familia se resistió a perder la fe… Jesús Antonio llora y recuerda con nostalgia su batalla “y yo viéndome así en esa forma prácticamente más me agobié". El milagro de Dios”.

Después de 25 días en UCI, su cuerpo empezó a reaccionar “empecé la recuperación pero pegado del espíritu Santo y él haciéndome el milagro”.

Hace ocho días regresó a su hogar y fue abrazado de nuevo por su familia. Dice que antes de ser diagnosticado con el virus, no creía en la vacuna contra el Covid - 19 “yo no estaba vacunado. Yo no creía. Oyendo tanta polémica, tantas cosas, cómo que sí, cómo que no, parecía increíble”.

Y le envió un mensaje a quienes no creen “que no lleguen como llegué yo... Que hagan lo posible por vacunarse”.

Jesús continúa la recuperación en casa y está feliz de poder abrazar a los suyos en esta navidad.