Terminó protesta en la Oficina de Notariado y Registro

Terminó la protesta de un grupo de servidores de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y a partir de este lunes 22 de noviembre se normaliza la atención al público en todas las sedes.

El integrante del Sindicato de Trabajadores de Notariado y Registro, SINTRANORE, Jorge Marcos Ayala explicó que uno de los puntos básicos para la reanudación de actividades es el desmonte gradual del proceso de tercerización de los servicios en la entidad que en los últimos años se han venido delegando a particulares.

Asimismo se acordó con las directivas de la Superintendencia de Notariado y Registro facilitar a los usuarios la expedición de los certificados de libertad y tradición directamente desde la página de la entidad y que la plataforma sea más amigable con el usuario.

"No entendemos que los particulares se estén lucrando de una actividad pública. El objetivo es retomar la expedición de los certificados de libertad y tradición", explicó Ayala.

Según el directivo sindical la meta es lograr que en el proceso de notariado y registro se tenga el manejo directo por parte de la entidad sin la intervención de los particulares así sean las notarías de las que manifestó que son entes privados ejerciendo funciones públicas.

El cese de actividades en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos por más de 20 días generó un fuerte impacto en la economía regional teniendo en cuenta que las constructoras no podían realizar el registro de las escrituras a los nuevos propietarios además los bancos no podían registrar la hipoteca que signfica la garantía de pago y en consecuencia no se podía realizar el desembolso del crédito.