Presidente de Comisión II de la Cámara pide resultados en seguridad

Los congresistas por Norte de Santander le reclamaron al gobierno mayor compromiso con la región en los temas de seguridad.

El representante a la Cámara por el Partido Liberal Alejandro Chacón dijo a Caracol Radio que "no entendemos como están pasando cosas tan graves en el departamento y la ciudad y no encontramos respuesta de tantos hechos, no hay reacción que le garantice a los ciudadanos su seguridad".

Indicó que "lo que ha trascendido del municipio de Convención es la muestra de un gobierno que necesita que le hablen claro, que reaccione ante estos hechos y que los anuncios que se han venido realizando en diferentes escenarios tengan cumplimiento estricto".

Expresó que " desde esta audiencia que proyectamos realizar en la frontera, donde hace poco celebramos el bicentenario se desarrolle este ejercicio, pero con respuestas del gobierno, es lo que la ciudadanía quiere escuchar".

Lea además: Asombro producen patrullajes del ELN en Convención

El dirigente político dijo que a esta audiencia están citados el ministro de defensa, interior y la canciller.