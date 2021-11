Piden mantener actual horario nocturno en el Centro Histórico de Cartagena

Ampliar el horario de la rumba en el Centro Histórico de Cartagena como lo pide el gremio de bares y discotecas es impulsar el deterioro que se vive, violar las normas de ordenamiento y los derechos de los residentes y visitantes durmientes de esta zona de la ciudad. En aras del bienestar de los vecinos y la conservación del patrimonio las autoridades deben mantener la actual franja horaria que permite el funcionamiento de estos establecimientos hasta las 02:00 a.m.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

La petición la formula el Colectivo Somos Centro Histórico, dado que, aumentar el horario nocturno implica incrementos de actividades que son incompatible con el uso residencial que tiene la zona y con las normas de ordenamiento. Así como los vecinos respetan el uso comercial hasta las dos de la madrugada, el comercio debe entender que los residentes, también, tienen derechos.

El problema de Cartagena en general, y en específico del Centro Histórico, es que las actividades de alto impacto, tales como discotecas, prostíbulos y demás están ubicadas en zonas residenciales, ese papel mixto en el uso del suelo debe ser compatible, y no que uno de los dos genere perjuicio al otro. Esto se da porque no se aplican las normas de ordenamiento territorial ni se zonifica la ciudad para generar negocios nocturnos donde no haya residentes y se puedan cumplir las condiciones de oferta a esos sectores económicos.

No es un secreto que el orden público en el Centro Histórico está alterado por fenómenos recurrentes como prostitución, explotación sexual de menores, microtráfico, contaminación auditiva, inseguridad, entre otras actividades ilegales. Ampliar el horario sería darle más espacios a estas irregularidades que hoy convierten esta parte de la ciudad en un auténtico antro.

Igualmente, el Colectivo solicita a las autoridades de Cartagena impedir las rumbas en azoteas de edificaciones del Centro Histórico, dado que, su contaminación auditiva ha generado un grave problema de salud pública al perturbar la tranquilidad de residentes y turistas que pernoctan en hoteles y casas de alquiler.

Recomiendan a las autoridades implementar medidas que obliguen a quienes organizan rumbas, que las mismas se hagan en espacios cerrados e insonorizados con control del volumen, a fin de que, se respeten a los residentes y turistas del Centro Histórico. Así mismo, piden a la policía que apliquen el horario de cierre a las fiestas privadas, todos deben cumplir la ley.

Puntualiza el Colectivo que se busca que la temporada turística sea sostenible y respetuosa con los vecinos y visitantes que pernoctan en el Centro Histórico. Así mismo, recuerdan que Cartagena corre el riesgo de salir de la lista UNESCO porque las autoridades no han aplicado ninguna de sus recomendaciones, entre ellas el respeto a los residentes, y al contrario han impulsado actividades que no son compatibles con el uso residencial, razón por la cual el Centro Histórico está en grave deterioro.