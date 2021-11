Carnet de vacunación en Medellín, médicos apoyan y ciudadanos lo rechazan

Hoy 16 de noviembre comenzaron a exigir el carnet de vacunación a los mayores de 18 años en todo el país. Este documento, según el Ministerio de Salud se puede presentar de manera física, digital o inclusive hasta una foto; y con una dosis basta para poder ingresar a sitios públicos.

En Caracol Radio visitamos esta mañana la Clínica de la 80, uno de los 63 puntos de inmunización que tiene Medellín, y encontramos una cola de unas 50 personas que en su gran mayoría asistieron para aplicarse la primera dosis, y sí, motivados por la exigencia del carnet de vacunación. Los ciudadanos manifestaron que este decreto, para ellos, es una obligación.

"En mucha parte sí vine porque están pidiendo el carnet en los trabajos, acudir a eventos públicos y muchas cosas", señaló un ciudadano. En sintonía, otra persona comentó que "al poner la vacunación obligatoria le quitan la libertad sobre su cuerpo". Y finalmente otro medellinense se pronunció y dijo que "hasta mi mujer me está obligando porque me comunicó que si no me vacunaba no me dejaba ver a mi hijo".

Por otra parte, frente a esta nombrada obligación a vacunarse que mencionan algunos ciudadanos, respondió la Veeduría a la Vacunación en Antioquia. Según el doctor Abdiel Mateus Herrera, exigir el carnet no se trata de ninguna imposición sobre el libre albedrío de las personas a vacunarse, sino que es una forma de proteger la salud de los ciudadanos.

Según el Ministerio de Salud hay muchas vacunas y muchos ciudadanos que por alguna cuestión no se han inmunizado.

"Esto no es una dictadura sanitaria y aquí tampoco se está haciendo una vulneración a los derechos. Así como una persona está en la libertad de elegir y decidir si se quiere o no vacunar, también radica en el Estado una obligación de generar unos esquemas básicos de protección en materia de salud pública. Termina siendo una garantía de protección para quienes no se han vacunado, incluso para los ya vacunados", afirmó el experto.

Actualmente en Medellín hay disponibilidad de todos los biológicos, y continúa la estrategia de vacunación sin barreras, es decir sin cita y desde los 3 años.