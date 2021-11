Más 3 mil bares en Antioquía comenzaron a pedir el carnet de vacunación

Los establecimientos del entretenimiento nocturno en Antioquia se preparan para comenzar a exigir el carnet de vacunación físico o digital a los usuarios que asistan a bares o discotecas.

Para Asobares Antioquia, la vacunación es uno requisitos primordiales para la reactivación del sector del entretenimiento nocturno, por eso apoyan la iniciativa de pedir el carnet a mayores de 18 años, pero aún tienen dudas como la verificación de la autenticidad o el temor de que esta medida sea afecte las ventas de los establecimientos.

Juan Pablo Valenzuela, presidente de Asobares Capítulo Antioquia, señala que están analizando estrategias para incentivar la vacunación de quienes faltan.

"Estamos mirando estrategias con la Gobernación de Antioquia para salir en búsqueda de personas no vacunadas, como quizás hacer recorridos en una móvil en horas nocturnas para que las personas no tengan ninguna excusa en temas de accesibilidad y se apliquen la dosis. Esperamos que esto no nos afecte", expresó el líder gremial.

Asobares Antioquia invita a las personas a cumplir con su proceso de vacunación y a portar física o digitalmente el carnet, para seguir asistiendo a los establecimientos de comercio nocturno con la normalidad que se viene haciendo.