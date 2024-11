EPM: más de 95 mil usuarios tendrán cortes de agua este sábado y la madrugada del domingo

Medellín

EPM informa que persisten los cortes de agua escalonada en el centroriente y nororiente de Medellín y Santa Rita en Bello, mientras finaliza el trabajo en la tubería del barrio Sinaí. Los cortes comenzaron a las 8 de la mañana este sábado e irán hasta las 5 a.m. del domingo. Son más de 95.412 usuarios los afectados.

La empresa de servicios públicos recomienda hacer uso moderado del consumo de agua, ya que si aumenta, los cortes podrían prologarse por más tiempo. Por ahora se desconoce el tiempo que duren las labores, pero EPM recalca que continúa atendiendo a las familias damnificadas por la ruptura de la tubería que dejó cientos de afectados en el barrio Sinaí la semana anterior.

Conozca los barrios que tienen cortes de agua:

Circuito La Montañana: os barrios y sectores: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada, María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso, La Esperanza No.2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II - Mirador.

Circuito Santa Elena: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II- Mirador.

Circuito Versalles: Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas y Oriente.

Circuito Moscú: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2; Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa Del Socorro.

Circuito Villa Hermosa: Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión Batallón Girardot, Manrique Central No. 2, El Pomar, Campo Valdés No. 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central No. 1.

Circuito Campo Valdés: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Circuito Llanaditas: La Ladera, La Libertad, Llanaditas, Los Mangos y Trece de Noviembre.

En el municipio de Bello, barrio Santa Rita: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.