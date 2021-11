“El 17% de la energía del país está en juego”: Procuradora

Desde el municipio de Paipa, en medio del desarrollo del XVIII conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, invitó a la calma en medio del proceso que se lleva a cabo con Hidroituango.

“Bajémosle al tono, seamos tranquilos frente a un tema de tanta trascendencia en nuestro país como es la energía que va ofrecer esa construcción, es el 17% de energía de la energía del país que está en juego con esa obra”, Expresó la procuradora general de la nación, Margarita Cabello.

Asimismo, Cabello se refirió a la discusión de contratación en el proceso de construcción de la obra: “La gran discusión que hay en este momento, entre si se ceden los contratos o si culminan con los actuales constructores, qué entre otras cosas, están continuando con la obra y EPM están realizando y pagando lo que están haciendo, y no habido, hasta donde nosotros sepamos, una reclamación de no estar acordé con lo que está realizando los constructores en esa obra. Entonces tenemos unos contratos que terminan el 31 de diciembre y una discusión sobre si es prudente o no que venga un nuevo contratista”.

Finalmente, la procuradora sostuvo que se deberá tener una discusión de fondo y técnica, cuestionando a la EPM sobre los estudios y análisis para la determinación de continuidad de los contratistas, en dado caso que no se siga, “¿qué garantías le van a dar al país, de que los nuevos contratistas van a poder empalmar, sin pérdidas de tiempo, lo que dejan los trabajadores anteriores”, dijo.