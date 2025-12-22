Jose Osorio se sumó a las voces que pidieron educación para los Montes de María en Bolívar

Un mensaje comenzó a llamar la atención de los cartageneros que transitan por la avenida del Lago. Se trata de una valla instalada por Jose Luis Osorio, candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar, (Partido Liberal), en la que se lee la frase: “¿Educación o Bala?”.

La pieza publicitaria no pasó desapercibida y rápidamente generó conversación en redes sociales y en la opinión pública, al plantear una pregunta que apunta de frente a una de las problemáticas más sensibles del departamento: la violencia y la falta de oportunidades para los jóvenes.

En la misma valla, Osorio incluyó otro mensaje dirigido al Gobierno nacional: “Universidad Montemariana ya”, en referencia a la controversia surgida en los últimos días luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera no respaldar la construcción de la universidad proyectada para los Montes de María, una iniciativa que había sido presentada como clave para ampliar el acceso a la educación superior en esa región.

Según el candidato, el mensaje busca enviar una señal clara tanto a las autoridades nacionales como a la ciudadanía: “la educación debe ser la principal herramienta para enfrentar la violencia y evitar que miles de jóvenes terminen atrapados por las balas, la ilegalidad y la falta de alternativas”.

De acuerdo al propio aspirante, la valla refuerza ese concepto con una imagen simbólica: un lápiz apuntando directamente a una bala, una metáfora visual que sugiere que el conocimiento y la formación académica pueden y deben ser el camino para contrarrestar la violencia armada.