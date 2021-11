En el Catatumbo denuncian trabas en sustitución de cultivos ilícitos

Los campesinos del Catatumbo que adelantan los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, advierten que los planes pilotos desarrollados en los municipios de Tibú y Sardinata, no han cumplido con las expectativas que tenían los cultivadores de hoja de coca en Norte de Santander.

Cesar Arias, campesino del Catatumbo aseguró "acá vivíamos de los cultivos de coca, pero nosotros nos acogimos al programa de sustitución. Ahora estamos cultivando papa y yuca, ya hice todo el procedimiento de sustituir, pero en ese caso anhelábamos que era la salida del cambio de la transformación de los cultivos de coca a unos cultivos alternos”, dijo.

“En el momento no me han cumplido, esto ha sido un esfuerzo propio, porque con lo acordado con los campesinos, no han llegado con los proyectos más avanzados para que sobrevivamos" agregó.

En la actualidad se estima existen más de 45 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en el departamento