Viernes 29 de octubre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde las 6 de la mañana comienzan el cierre de la vía la línea entre Quindío y Tolima, desde Ibagué hasta Calarcá por el paso de una vuelta ciclista, hasta la 1 de la tarde se extenderá el cierre de esta carretera

El comandante de la policía de tránsito, mayor Mauricio Díaz indicó que en el sector de chaguala y autopistas del café y la vía hacía el municipio de Salento el cierre de la carretera se iniciará sobre las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la vía en el sentido entre Pereira y Armenia estará habilitada sin problema pero para quienes van a Pereira o Filandia deben tomar la ruta alterna por Montenegro, Quimbaya.

Los transportadores de carga manifestaron su inconformidad no por la vuelta ciclística sino por la restricción en la movilización de carga que se inicia a las 3 de la tarde y que no permitirá que los camioneros puedan transitar durante todo el día por esta importante arteria vial, sin embargo desde la Policía informaron que en esta vía no se aplicará la restricción hoy viernes.

Gran pesar ha causado en el departamento del Quindío la trágica muerte del director administrativo del banco Davivienda en Quimbaya, César Augusto Álzate García, que fue el pasajero del bus que murió en el accidente de tránsito que se registró en la carrera 19 con calle 34 al sur de Armenia y que dejó además 7 personas heridas.

Autoridades en Armenia llaman a la prudencia vial por accidentes de tránsito

A propósito del siniestro vial el alcalde José Manuel Ríos, evidenció la preocupación ante los constantes hechos de imprudencia que generan este tipo de casos. El mandatario local indicó que más allá de operativos es indispensable la consciencia ciudadana.

Destacó que reforzarán las campañas de prevención para evitar muertes en las vías.

Caracol Radio conoció el caso de una mujer que fue atracada en su vehículo en la avenida las palmas en el sector del Icbf En Armenia en la noche del pasado miércoles cuando el ladrón aprovecho que la víctima llevaba la ventana del carro abierta y agarró por el cuello y se le llevó el bolso con las pertenencias

Por fortuna un taxista que cruzaba por el sector se percató de la situación persiguió al ladrón, lo golpeó y recuperó el bolso de la mujer aunque el delincuente huyó.

En Armenia incrementan operativos para contrarrestar los hechos delictivos

Las autoridades han identificado varios puntos álgidos de inseguridad en la ciudad como la Avenida Centenario, Carrera 19, carrera 14 en el sector del parque fundadores y el centro por eso allí ha aumentado el pie de fuerza.

El alcalde, José Manuel Ríos, fue claro que este tipo de operativos enfocados en los retenes son importantes establecerlos de manera conjunta con Policía y Ejército, pero de manera permanente.

Recordó que el raponazo y el atraco simple son el 70% de las denuncias ciudadanas por esto considera es necesario una reforma a la justicia.

Restricciones en Armenia ante la celebración de Halloween este puente festivo

Y es que es tradicional que en esta fecha de celebración se presenten caravanas, desordenes e inseguridad en varios sectores de la ciudad, es por esto que el alcalde José Manuel Ríos, informó que a través del decreto 287 de 2021 prohibirá la realización de caravanas y desfiles desde las 12:01 a.m. del día 30 de octubre y hasta las 11:59 p.m. del 1 de noviembre.

Tampoco permitirá el uso de pólvora, maicena, agua, espumas o cualquier otro elemento contra las personas que se encuentren en espacio público. En el mismo horario habrá restricción de transporte de escombros y cilindros de gas.

El decreto recuerda que está prohibido el consumo de licor en espacio público.

El 80% de los empresarios consultados por la cámara de comercio en Armenia manifestaron incremento en ventas en el primer día sin IVA

Los principales productos vendidos por los comerciantes consultados fueron vestuario y complementos al vestuario 80%, seguido de computadores y equipos de comunicaciones 10%, electrodomésticos y juguetes 7%, y en menor proporción útiles e insumos agropecuarios

Según los empresarios el 55% de los compradores hizo pagos en efectivo, el 30% en tarjeta débito y el 15% con tarjeta de crédito

Ciudadanos en Armenia aprovecharon los descuentos de la jornada del día sin IVA

En medio de la jornada el panorama fue positivo ya que los ciudadanos acudieron a los diferentes establecimientos de comercio de la capital quindiana.

Es el caso del centro comercial Unicentro en la que ciudadanos evidenciaron los precios bajos y la preferencia por los electrodomésticos. Resaltaron que respecto a las jornadas que se realizaron el año pasado este fue más organizado y sin mayores restricciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), a nivel nacional, 17.812 madres gestantes han dado positivo para coronavirus, de las cuales, 17.296 se han recuperado y 217 han fallecido. A nivel departamental, 181 gestantes en Quindío han sido diagnosticadas con resultado igualmente positivo y dos fallecieron, por coronavirus, en medio del embarazo.

Con respecto a los neonatos, el INS ha revelado que, en todo el país, 1.540 recién nacidos han tenido COVID 19, de los cuales, siete han fallecido por la misma causa. De ese total de casos registrados, 17 han sido identificados en el departamento.

Por eso Medimás EPS lanza el programa “Mamás Medimás”, para beneficiar a 574 gestantes en Quindío - para brindar un acompañamiento permanente y una preparación para la maternidad, a las gestantes que residen en Quindío.

A través de esta iniciativa se inducirá a la vacunación, contra COVID 19 para gestantes. Son 574 mujeres, en gestación, las que ha priorizado Medimás en el departamento, para que accedan a los biológicos.

La secretaría de Salud continúa realizando jornadas de vacunación con el fin de contribuir a que la población de Armenia complete sus esquemas por COVID-19, hoy en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA

La secretaria de salud tiene destinadas 104 fichas para primeras y segundas dosis del biológico Moderna para la población mayor de 12 años. También se aplicarán segundas dosis de Sinovac (67 fichas) y se inmuniza con la tercera dosis a los adultos mayores de 70 años que hayan cumplido 6 meses después de su última dosis por COVID-19 Horario: 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Mientras que desde la Nueva EPS recordaron que en el punto de vacunación del centro comercial Unicentro continúan vacunando contra el coronavirus a las personas no importa a que EPS corresponda

El hospital La Misericordia de Calarcá recibió de la gobernación del Quindío 173 elementos en comodato como camas eléctricas, bombas de infusión, ventiladores mecánicos, ventiladores respiratorios, monitores de signos vitales, termómetros infrarrojos, equipos de reanimación, fonendoscopios una inversión de más de 900 millones de pesos.

el agente interventor designado para la Misericordia, Freddy Orlando Rojas Arias informó además que en el centro asistencial ya están operando los servicios de Sala de Partos, la apertura se ha extendido al área de Urgencias en su totalidad, al Laboratorio Clínico, la farmacia, Consulta Externa General

Preocupación en el Quindío por aumento de casos de suicidio

El referente de salud mental de la gobernación del departamento, Juan David Montoya, evidenció el incremento de casos en lo que va de este año.

Reconoció que al haber una reactivación de actividades genera el escenario ideal en cuanto a materializar la idealización de suicidio. Informó que el año 2020 hubo 36 casos y a la fecha ya se igualó esa cifra por lo que las alarmas se encienden respecto a los meses restantes de este año.

Recordó que establecen una línea telefónica de apoyo psicológico en salud mental 7359950 y que funciona de 6 de la mañana a 12 de la noche.

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó que desde viernes 29 de octubre comienzan los pagos de los ciclos 18 y 19 de Ingreso Solidario. Más de 2,9 millones de hogares participantes recibirán 320.000 pesos –160.000 pesos por cada ciclo– y, a los que corresponda, el pago de los saldos acumulados que tengan de ciclos anteriores del programa.

Los hogares no bancarizados podrán cobrar su transferencia desde este sábado 30 de octubre hasta el próximo 12 de noviembre. Los hogares bancarizados serán notificados desde este viernes –29 de octubre–, a través de un mensaje de texto, al número de celular inscrito en el programa. Allí se les informará de la disponibilidad de los recursos.

Obras de optimización de alcantarillado y acueducto en Armenia cuenta con inversión cercana a los 3 mil millones de pesos

En la ciudad se realizan diferentes obras con el fin de evitar colapso de redes en zonas como el barrio Santa Fé, el sector de Malibú y la estación.

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Jorge Iván Rengifo, señaló que en el sector de la antigua estación del ferrocarril avanza en 38% la obra que busca disminuir las inundaciones por lluvias. Aspiran finalizando enero o febrero del próximo año entreguen en totalidad la obra.

Otra obra es en la vía Malibú – Portal de Pinares que sufrió una pérdida de la banca por afectación a una estructura encargada del bajante de las aguas lluvias que se recolectan en este sitio.

El alcalde José Manuel Ríos, indicó que es una obra de alta ingeniería por la reposición de la vía y las dificultades en la tubería. En tres meses estaría finalizada la obra en su totalidad que incluye dos colectores. La inversión es de 2 mil 300 millones de pesos.

En deportes, Las hermanas Lina María y Alejandra Raga ganaron medalla de bronce para el Quindío en la modalidad de equipo femenino en triatlón en los cuartos Juegos de Mar y Playa, que se cumplen en Tolú, Sucre,

El Deportes Quindío empató 0 a 0 frente a Atlético Junior en condición de visitante en el estadio metropolitano de Barranquilla por la fecha 16 de la liga Dimayor, el equipo milagroso ahora enfrentará al Independiente Santa fe como local en el estadio Centenario el lunes

De otro lado hoy a las 8 de la noche se disputa el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga nacional de fútbol de Salón entre Caciques del Quindío y Bello Innovar, cabe recordar que el quinteto de Calarcá ganó el primer partido 6 a 1 y con un empate clasificará a la semifinal del torneo.