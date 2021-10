Ex gerente del hospital San José de Ortega a responder ante la Fiscalía

La Fiscalía Seccional Tolima le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Yamile Maritza Pérez Suárez, ex gerente del hospital del municipio de Ortega.

Pérez Suarez es investigada por contratar la prestación de servicios personales para el manejo de la ventanilla única y apoyo en gestión documental en la oficina de gerencia del Hospital San José de Ortega.

El 5 enero de 2012 suscribió el contrato 041, cuyo objeto contractual era la prestación de servicios personales para el manejo de la ventanilla única y apoyo en gestión documental en la oficina de gerencia del Hospital San José de Ortega, por un valor de $12.800.000.

La ex funcionaria suscribió un documento que denominó “estudios previos” para sustentar el proceso de contratación directa que tenía como objeto “(..) contratar la prestación de servicios personales para el manejo de la ventanilla única y apoyo en gestión documental en la oficina de gerencia del hospital San José de Ortega”.

El mismo día, y con ese mismo fin, suscribió un segundo documento que denominó “condiciones generales para contratar la prestación de servicios personales para el manejo de ventanilla única y apoyo en gestión documental en la oficina de gerencia del hospital San José de Ortega”.

“Para los peritos del grupo anticorrupción, se dieron sendas irregularidades, ya que no se tuvo en cuenta el requisito legal de justificar, que dichas actividades, que pretendía contratar mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, no podían realizarse con el personal de planta o que el mismo no era suficiente o que se requería de conocimientos especializados”, indica la Fiscalía.

Para la misma fecha firmó con una persona en calidad de contratista, el proceso para este fin, por el término de siete meses y 27 días, por la suma de $12.800.000; sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, como estudios previos, entre otros.

La ex gerente no aceptó los cargos, la próxima audiencia será de acusación.