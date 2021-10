Luis Bernardo Vélez pide perdón a la gente por apoyar a Daniel Quintero

Luis Bernardo Vélez fue uno de los políticos que más apoyo le dio al alcalde Daniel Quintero. Hoy, el corporado con más de 20 años de experiencia en la vida política, se declaró independiente del mandatario.

¿Cómo ha sido la relación que tuvieron Vélez y Quintero?. Año 2019. El concejal renunció a su cargo como secretario de Inclusión Social para aspirar a la Alcaldía. Luego, al conocer a Quintero también dimitió de su candidatura, pues confió en las ideas y la postura independiente del hoy alcalde de Medellín, inclusive aparecía junto a él en todos los lugares a donde hacían campaña y cuando ganaron -Vélez como cabeza de lista del partido Independientes al Concejo y Quintero como alcalde, ambos celebraron juntos en la sede de campaña.

Pero cuando la administración de Quintero comenzó , creció en Luis Bernardo una suerte de desconfianza hacia el alcalde, y hoy manifestó estar arrepentido de apoyar a Daniel Quintero. El concejal Vélez argumenta que Quintero Calle se mostró a la ciudadanía como una persona independiente y con buenas ideas, y en gestión demostró todo lo contrario.

“Creí en una persona que iba a transformar a Medellín, que nos iba a unir y por el contrario las expresiones desde el primer día son en son de romper una historia y unos procesos de alianza entre la academia, la empresa y el estado que han sido importantes para la ciudad. Medellín ha sido una ciudad de mucha historia”, planteó el concejal.

Uno de los temas que más ha distanciado al concejal Luis Bernardo Vélez del alcalde es el manejo, es en efecto el programa Buen Comienzo. Señala el corporado que un programa que él ayudó a fundar, que por años ha funcionado con buenos resultados y los gobiernos lo han potenciado, el alcalde Quintero lo ha desprestigiado. El concejal ofreció sus excusas a los ciudadanos que confiaron en Daniel Quintero, con la convicción de que era el candidato respaldado por Luis Bernardo.

“Yo llevo 20 años desde que inicié mi vida política y no he tenido ninguna investigación, denuncia o hecho de corrupción y creemos que la política es para ayudar a la gente y hacer alianzas colectivas entre todos los actores. Quería desahogarme de alguna manera y decirle a la ciudad y a quienes a través de mi liderazgo, que nos equivocamos e hice equivocar a muchos”, añadió el concejal.

A Luis Bernardo Vélez no le gusta la palabra “oposición” y esa no es la posición que tomará de ahora en adelante en su control político como concejal, sino que se declara independiente para concentrarse, según Vélez, en los intereses y la defensa de la ciudadanía de Medellín.

“Yo siempre he insistido y quiero precisar que no me voy a llamar opositor, no me gusta esa palabra y quiero seguir siendo independiente. Para mi independencia significa libertad para mirar lo que le sirve a la ciudad y lo que le conviene a los ciudadanos que nos trajeron hasta acá. A mi no me nombró el alcalde de Medellín, nos eligieron las personas para representarlos”, finalizó Luis Bernardo Vélez.

Otra de las personas que hizo un pronunciamiento similar fue el periodista Jesús Abad Colorado, quien, en el podcast A Fondo, con María Jimena Duzán, aseguró que se arrepiente y que siente que hizo el ridículo al apoyar a Quintero Calle.

“Yo voté por Daniel Quintero y me avergüenzo, me da pena, lo hice como ciudadano. Les digo, me arrepiento, porque lo hice irresponsablemente sin conocerlo. Muchas personas que quiero y que también están arrepentidas, me llamaban a decir, chucho hay que respaldar a Quintero y terminó haciendo un video”, señaló el reconocido reportero.

Para Luis Bernardo Vélez la entidad llamada a hacerle contrapeso al alcalde, Daniel Quintero, es por antonomasia el Concejo. Según Vélez, el Concejo de Medellín tiene un compromiso con la ciudadanía que no sólo por ley y por deber, sino por ética.