'Soy Marino', carrera que se efectuará en noviembre en Barranquilla

‘Soy Marino’ será la primera carrera presencial en Barranquilla y con amplia participación de deportistas desde la aparición de la pandemia del COVID-19. El evento se llevará a cabo en la ciudad el próximo 7 de noviembre

La competencia ya tiene 1.250 atletas inscritos. Una de las exigencias que ha establecido la organización de esta carrera es que los participantes deberán mostrar el carnet de vacunación para poder recibir el kit de competencia.

"La carrera tiene tres modalidades, 5k, 10k y 15k. También vamos a propiciar a quienes quieran salir a caminar con sus hijos y mascotas. Estamos abiertos a la máxima representación posible. Tendremos una modalidad virtual", manifestó León Espinoza, director de la Escuela Naval de Suboficiales.

La competencia se disputará en las categorías 15k (con salida a las 5:45 a.m.), 10k (sobre las 6 a.m.) y 5k (6:15 a.m.). Las dos primeras contarán con un seguimiento especial de jueces oficiales y un monitoreo con chip. La última es una categoría abierta, en la que podrán participar familias completas e incluso podrán ir acompañados de sus mascotas, para que la diversión sea completa en el Gran Malecón del Río, donde estará la acción.