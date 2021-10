El BID no nos ha notificado su intención de retirar apoyo a Hidroituango: EPM

Caracol Radio conoció la respuesta que entregó EPM a los cuestionamientos que le envió la Superintendencia Financiera por el posible cambio de contratistas en Hidroituango y los riesgos que esto generaría para el proyecto.

La compañía manifestó que no ha sido notificada “de que el BID haya tomado algún tipo de decisión contraria a mantener su permanencia en la financiación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”, manifiestan en la comunicación.

Con respecto a los efectos jurídicos por un posible cambio de contratistas son enfáticos en que no habría ninguna implicación para la obra porque “a juicio de EPM, la cesión contractual es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan sustituirse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones”.

Agregan que esa cesión del contrato tampoco tendría reparos contables y que si se materializa, EPM cumpliría con las disposiciones que sean requeridas.

La compañía también se refirió a los efectos financieros sobre el proyecto y manifiestan que las finanzas del proyecto son saludables en cuanto a su flujo de caja y nivel de liquidez, considerando la solvencia actual del Grupo EPM y los resultados operacionales de la actual vigencia. Sostienen que hay un nivel consolidado de caja y equivalentes de efectivo de alrededor de $4,6 billones.

Y reiteran que si los contratistas actuales dejan la obra no habría repercusiones con la banca, porque estos contratos no están sujetos a que se mantengan allí, “se estima por parte de EPM, que de las acciones que se desarrollan con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de construcción del proyecto no se desprenderán efectos contractuales negativos para la empresa en este contrato de crédito”.

EPM recordó que a la fecha, el saldo del crédito que tienen con el BID es por 450 millones de dólares y que consta de dos plazos de 8 y 12 años respectivamente.

Confían en que la cesión del contrato y su respectiva prórroga, a una empresa o a varias empresas no generaría impactos relevantes en el cronograma y que mantienen el compromiso de que dos unidades de generación en el año 2022 entren a operar y las otras dos lo hagan en el año 2023 y que con eso darían cumplimiento a los compromisos adquiridos con la resolución CREG 194 de octubre de 2020.