Abogados en Cúcuta reiteran petición para abrir palacio de justicia

Los abogados en el oriente del país continúan haciendo el llamado a los entes nacionales para que se den una apertura gradual del palacio de justicia en la ciudad de Cúcuta, y se permita una reactivación de los diferentes procesos judiciales que se mantienen de forma virtual.



Esta solicitud ya se había realizado anteriormente en el marco del proceso de la reactivación económica establecida por el gobierno, sin embargo se está a la espera aún que se logre una apertura con todos los protocolos de bioseguridad.



Jorge González Dulcey integrante del colegio de abogados litigantes en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que es fundamental poder retomar la presencialidad en las diferentes audiencias públicas.

“Nos vienen informando desde hace tiempo y en septiembre el honorable Consejo Superior de la Judicatura sacó una resolución donde empezaba la apertura de los despachos judiciales y de un momento otro se echaron para atrás, y hoy no sabemos si se abre el mes entrante, en diciembre o en enero como en el caso mío en donde tengo audiencias para diciembre de manera virtual y pues todavía no se abrirá, todo el mundo está haciendo presencia como el comercio y los colegios pero nada en la justicia, y hay cosas y errores que se presentan en las audiencias virtuales como que se vaya la señal o que los testigos se esconden, las personas pueden decir lo que quieran porque nadie los vigila y no tenemos posibilidad de regresar a la atención física de los funcionarios judiciales”, dijo el funcionario.



Por ahora las autoridades judiciales encargadas de este proceso no han emitido un nuevo pronunciamiento, y se está a la espera que se logre nuevamente el ingreso a esa estructura donde se hacen los diferentes procesos.