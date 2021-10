Cámaras de fotodetencciones en Cúcuta continúan funcionando

Después de la ola de atentados que se presentaron en la ciudad de Cúcuta contra los dispositivos de fotosdetencciones, las empresas concesionadas encargadas del manejo de estos aparatos comenzaron evaluar los daños.

Sin embargo, se ha reiterado que fueron mínimos al ser instaladas las cargas explosivas en las bases de estas estructuras, y ser aparatos que están diseñados para condiciones extremas.

Didier Rodríguez representante legal de la concesión en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se seguirá prestando el servicio.

“Fue afectado un dispositivo con la carga, ya se revisó y no sufrió daños en su radar, pero si en su base, entonces se va a retirar el equipo para hacerle un refuerzo. Estos son equipos de una tecnología muy resistentes que están justamente pensados para estas condiciones y por eso se ofrecieron de esa forma en los pliegos que el municipio pidió y son equipos que tiene una resistencia muy alta no sólo por el atentado sino en otros factores como un accidente que pueda ocurrir en la vía, este reforzamiento debe quedar en los próximos días y quedar listo para instalar nuevamente, lo que se dañó fue la base que es en acero y el cableado pero eso no tiene mayor inconveniente. El equipo continúa transmitiendo después del atentado y lo que se va a hacer es arreglar la base”, dijo el funcionario.

Reitero que es lo que se busca con estos dispositivos es hacer cumplir las normas y disminuir los índices de accidentalidad.