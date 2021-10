Habilitan la doble calzada en Copacabana tras remover el derrumbe

Las autoridades informaron que este viernes en la tarde dieron apertura total a la doble calzada del norte del Valle de Aburrá tras cinco días de labores intensas de remoción de al menos 11 mil metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña y tapó los dos sentidos, pero el día martes fue habilitado el sentido sur-norte.

Esta habilitación completa se da en vísperas de un puente festivo y del plan retorno de la semana de receso escolar, por cuyo corredor vial se movilizarán miles de vehículos que salen y llegan de las subregiones del Norte, Magdalena Medio y Nordeste.

Aunque esta decisión no fue aceptada por el alcalde de Copacabana Héctor Monsalve, porque asegura no existen las garantías de seguridad, si solicitó a las autoridades responsables tomar medidas para evitar que ocurra alguna tragedia con el talud que no está estabilizado aún.

“Esperamos que todos esos organismos que tomaron la decisión de aperturas la vía estén haciendo monitoreo permanente al talud y evitar nuevos deslizamiento”, agregó el mandatario.

La alcaldía también informó que le pidieron a la concesión vial entregar los informes de los expertos que recomendaron abrir la vía pese a la negativa del mandatario.