Encuentran el cadáver del joven que se ahogó en Guatapé el pasado domingo

El joven identificado como Kevin Porras Arbeláez, de 26 años de edad, estaba el pasado domingo 10 de octubre en un recorrido en un planchón en el embalse Guatapé-Peñol, cuando decidió desabrocharse el chaleco salvavidas y saltó al agua. A partir de ese momento el joven no fue visto más.

Las labores de búsqueda terminaron con el hallazgo del cuerpo en el sector Aguaceritos de Guatapé, luego del apoyo de los lancheros de la zona. Diana Arbeláez, tía de la víctima.

"Llevaban como tres horas en el planchón que habían rentado y lamentablemente de un momento a otro no se volvió a saber nada de mi sobrino. Fue muy confuso y ellos dicen que no entienden cómo pasó, el caso es que se devolvieron para auxiliarlo y cuando se lanzaron por él no lo encontraron. Se sumergió inmediatamente", planteó la familiar.

En las labores de búsqueda trabajaron conjuntamente los bomberos de los municipios de Guatapé y el Peñol, además los lancheros tuvieron una importante labor, pues fueron los que encontraron el cadáver.