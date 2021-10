"Racionamiento por Hidroituango no va a haber": gerente de EPM

Durante el congreso de Andesco que se desarrolla en Cartagena, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, descartó un racionamiento eléctrico y confirmó que la primera unidad generadora de energía del proyecto Hidroituango estaría lista al finalizar el primer semestre de 2022 y la segunda el 30 de noviembre del mismo año.

“En eso hay que contar la verdad. Hidroituango es un proyecto importante tiene unos compromisos y obligaciones de energía en firme que va a cumplir. Los pronósticos hacen ver que aquí no va a haber estrés energético ni en el 2022 ni en el 2023. Nosotros con seguridad en esa fecha vamos a estar operando entonces racionamiento por Hidroituango no va a haber”, reiteró el funcionario.

El gerente de EPM reiteró que en caso de registrarse una anormalidad en el proyecto el cronograma se correría solo por un periodo corto de tiempo.

“Si hay un cambio si ocurre una anormalidad y nos corremos en el cronograma nosotros estamos hablando de meses, no estamos hablando de años, no estamos hablando de parar el proyecto. En Hidroituango va a haber energía, de eso no debe haber duda. Las preocupaciones de ustedes tienen que quedar claro están suscitadas en actuaciones por fuera de EPM”, expresó.

Jorge Andrés Carrillo también se refirió a la decisión que declaró nulo su nombramiento como gerente de EPM, argumentando que confía en que va a ser revocada en segunda instancia.

“Soy respetuoso de las decisiones judiciales el análisis no se hizo ayer, se hizo cuando procedieron a designarme eso está soportado en el concepto más reciente del Consejo de Estado y del Departamento Administrativo de la Función Pública. Nosotros aspiramos que con la coherencia se revoque la decisión y se permita que yo continúe. Yo seguiré dando todo lo que tengo que dar hasta el día que lo tenga que dar”, puntualizó.