ONG Progresar alerta por degradación del conflicto en Tibú

Una grave denuncia sobre las situaciones de violencia en el municipio de Tibú denunció el director de la ONG Progresar al realizar en los últimos días una labor de acompañamiento y de protección de derechos humanos en el Catatumbo.

El líder social dijo que "sorprende los niveles de expansión que tienen los cultivos de hoja de coca, como los negocios que hay alrededor ya se han naturalizado en la zona, no hay ningún tipo de control ninguna posibilidad de quien esté vinculado a estos negocios ilegales tema a la justicia, ahí no existe nada".

Y expresó además que "no existe el Estado, no existe la autoridad, no existe la justicia. nunca había visto los niveles tan fuertes, de transporte, de insumos, semillas en unas cantidades exorbitantes a plena luz del día por las calles principales, por zonas de control militar y policial por el rio. Es una situación desbordada, que insisto, lo que más llama la atención es que pareciera como si eso fuera tierra de nadie".

En Tibú advirtió que "la ciudadanía no confía en la fuerza pública, pero en Tibú tienen que hacer un esfuerzo porque esto está tomando carrera, y lo que viene ya son asesinatos por parte de ciudadanos entre ellos mismos".

Indicó que en su entidad se registran durante los últimos tres meses más de quince ataques a la fuerza pública en el municipio de Tibú, epicentro de una cruda y desgarradora violencia que suma más de cincuenta víctimas.