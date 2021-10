"En Tibú no hay seguridad": Alcalde

Muy preocupado se mostró el alcalde del municipio de Tibú, Nelson Leal frente a la violencia que estremece esa población, y que hoy tiene en medio de la zozobra a la población después del doble homicidio de los dos jóvenes asesinados por grupos al margen de la ley.

El mandatario en diálogo con Caracol Radio dijo que "el orden público se perdió acá, no hay seguridad y a las autoridades les ha tocado quedarse en la estación porque los atacan también. es una situación muy compleja la que están viviendo los tibuyanos y que esperamos el gobierno dimensione la magnitud de un conflicto en el que la población civil es víctima".

Explicó el mandatario que "la policía nacional no ha podido patrullar, han tenido muchos hostigamientos, entonces previenen ellos mucha inseguridad y no pueden salir muchas veces ni de la estación que tienen. Tampoco es excusarlos, pero en un municipio donde no tenemos la seguridad pues es obvio que todo el mundo quiera tomarse la violencia en sus manos y eso fue lo que sucedió en el caso de los niños venezolanos".

El funcionario dijo que a raíz de los hechos violentos que vienen ocurriendo se ha creado una comisión humanitaria de la mano con la iglesia y la sociedad civil para enviarle un mensaje a los violentos para que cesen sus acciones y se pueda avanzar en un proceso que permita recuperar la seguridad en el pueblo.

Le puede interesar: Alcalde de Cúcuta presentará varios proyectos ante el concejo

"Lamentablemente esto genera un mayor impacto frente a lo que pasa hoy en nuestro municipio y necesitamos el concurso de todos para poder avanzar en medio de los problemas sociales que han venido aquejando a esta región", puntualizó.