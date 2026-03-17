Capturan a ‘Randal’ y ‘Soldado’, señalados de asesinar y atracar en el área metropolitana de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

En las últimas horas fueron capturados, en el barrio Nuevo Horizonte de Cúcuta, alias Randal y alias Soldado.

Estos delincuentes fueron grabados por un ciudadano en el momento en que, con un arma de fuego, atracaron y golpearon a una mujer en la comuna 8.

Según Libardo Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta: “Alias Randal y alias Soldado pensaron que podían delinquir en Cúcuta. Asesinaron y robaron a una mujer, y en tiempo récord fueron capturados. Todas las capacidades de la Policía Nacional fueron dispuestas para este caso”.

A ambos también se les señala de asesinar a José Alfredo Muñoz Quiroga, quien se opuso a un robo mientras almorzaba en un restaurante del barrio Tasajero, en Los Patios, el pasado miércoles 11 de marzo.

Según las autoridades, las prendas que vestían ese día coinciden con las del atraco en el que quedaron grabados.

El oficial agregó: “No hay espacio para la delincuencia. Alias Randal había salido hace dos meses de la cárcel y volvió a delinquir; la Policía lo volvió a capturar. Esta es una muestra del compromiso con la seguridad”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, mientras avanzan las investigaciones.