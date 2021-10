Getsemaní en Cartagena: inseguro y en manos de los habitantes de calle

En video quedó registrado cuando una mujer con aspecto de habitante de calle, se acerca a la fachada de una casa en Getsemaní, hurta unos zapatos y se va caminando como si nada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/FvaspXLiAYX46VT2gVl7x2

Los residentes del histórico barrio, aseguran estar cansados de grabar estas escenas en sus cámaras de seguridad, pero no pasa nada; no hay capturas, no hay control y mientras tanto, nadie responde por sus pérdidas.

Para Dávinson Gaviria, presidente de la junta de acción comunal, falta mayor presencia policial, pero también una verdadera política que pueda atender este problema de fondo. El dirigente aseguró que el distrito y los encargados del Centro Histórico, no realizan un acompañamiento ideal para tantas problemáticas.

Los getsemanicenses, no se cansa de pedir por el lugar que los vio nacer, y solo esperan que las instituciones se pongan a trabajar realmente en darles tranquilidad a ello, y los visitantes que ya son parte del entorno.