Banco de Alimentos recibe donaciones para los más necesitados en Cartagena

La Arquidiócesis de Cartagena a través de su Banco de Alimentos entregó en 2020, 119.880 unidades de mercados para la población más pobre afectada por la pandemia por COVID-19. Un total de 1.383,60 toneladas de alimentos que beneficiaron a 138.155 familias traducidas en 552.620 personas.

Un estudio adelantado por el DANE sobre la seguridad alimentaria en Colombia, reveló que en Cartagena el 72.2% de su población no come tres veces al día y de acuerdo con el último informe de Calidad de Vida 2021, emitido por Cartagena Cómo Vamos, 491 mil cartageneros que no contaban con al menos $360.187 al mes para acceder a alimentación, vivienda u otros artículos de primera necesidad.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 han traspasado los límites de lo estrictamente sanitario. Las consecuencias colaterales de esta emergencia no solo se reflejan en la inmediatez del número de víctimas y contagiados, sino en los desafíos que presenta a nivel social y económico. Tal es el caso de la situación alimentaria de las familias más vulnerables quienes deben enfrentar también un aumento en sus índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

Frente a esta realidad, el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena, ha redoblado esfuerzos en la recuperación de los excedentes alimentarios de comercios, empresas, industrias e incluso de hogares, para distribuirlos a las comunidades que no disponen de acceso a una comida diaria, nutritiva, y saludable.

“El Banco de Alimentos de Cartagena, busca transformar las realidades de las comunidades vulnerables de la ciudad y sus alrededores, a través de la entrega de alimentos y no alimentos, minimizando los índices de hambre especialmente de niños, niñas y adultos mayores que viven en pobreza extrema", agregó Sandra Rhenals, Directora del Programa Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena.

El Banco de Alimentos recibe donaciones de alimentos perecederos y no perecederos, y otras ayudas como ropa, calzados, elementos de aseo, entre otros, con el fin de brindar bienestar a las familias más necesitadas de Cartagena. Los donativos se pueden realizar directamente en la Bodega ubicada en el Centro Industrial de Ternera o a través de la cuenta Corriente No. 085-000148-08 de Bancolombia, a nombre de Arquidiócesis de Cartagena, NIT. 890.480.104-5. También en https://bancodealimentoscartagena.com.co/. El dinero recaudado será destinado a la compra de paquetes alimenticios para las familias de barrios vulnerables de Cartagena.